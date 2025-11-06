桃園恐怖女縱火燒死3歲女童 最高院判20年定讞

桃園市一名女子2023年因與同居女友發生爭吵，一氣之下竟潑汽油縱火，造成女友遭重傷對方3歲幼女不幸喪命，一、二審均遭判刑20年，再上訴今最高院駁回維持原判。

最高法院。（圖／翻攝自Google map）

回顧此案，鄧姓女子（28歲）與女友游女（32歲）2020年9月交往後，就搬去桃園大溪與對方及其年幼女兒同居，2年後游女開始與女兒生父廖姓男子聯繫，期間廖男也曾到住處探望女兒，未料因此鄧女醋勁大發與游女發生爭吵，還嗆聲「要燒死你全家」，雙方爭吵不斷。

廣告 廣告

未料鄧女2023年1月底真的買汽油潑在房間枕頭上，鄧女還說「我要把你家炸了」，最後游女提出分手要求鄧女搬走，鄧女於2023年2月7日上午9時許，趁游女與當時3歲的女兒睡夢中朝2人女潑汽油點火引燃，2人瞬間全身著火，游女先衝進廁所滅火自救，接著回房間要救女兒時竟遭鄧女出手阻止，女童全身90％2至3度燒燙傷不幸慘死。

鄧女遭檢方依殺人罪起訴，一審經桃園地院國民法官審理後判處20年有期徒刑，另恐嚇罪判拘役59日得易科罰金，二審期間鄧女稱要希望能跟對方和解撤回上訴，但檢方仍上訴，最後高院仍維持一審20年判決；再上訴最高法院今（6）日遭駁回維持原判，全案定讞。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

日女報案稱「殺了孩子」 警到場驚見幼嬰「頸腹部中十數刀」亡

彰化驚傳逆子弒母人倫悲劇 老母遭狂砍50多刀喪命

退休刑警開槍殺人一審判無期 二審改口認罪判決出爐