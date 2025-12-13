桃園情侶吵架竟臥軌逼停區間車 鐵警出手「公共危險罪」追辦

桃園一對情侶在平交道吵架靜躺在鐵軌上。示意圖

桃園市桃園區國際路平交道12日下午發生驚險事件，一對年輕男女疑似情侶在平交道旁激烈爭吵，竟一路闖入鐵軌區內持續口角，眼看北上區間車即將通過，嚇壞現場民眾，緊急按下平交道兩側的「緊急按鈕」，台鐵2194次區間車緊急煞停，所幸未釀成事故，但仍造成至少4列車誤點約30分鐘。鐵路警察局今（13日）表示，已依公共危險罪方向偵辦，並鎖定涉案男女身分。

目擊民眾指出，事發於昨天下午4時13分許，台鐵縱貫線K59+865國際路平交道附近，該對年輕男女疑似發生激烈爭執，雙方一路追逐爭吵，隨後竟從鐵道旁小路鑽入軌道區內，站在鐵軌旁繼續口角。女子情緒相當激動，男子則頻頻低聲求饒、試圖勸阻，場面十分危險。

由於嘉義北上基隆的區間車即將通過，附近民眾擔心發生意外，立刻按下平交道警示箱上的緊急按鈕，系統隨即通報台鐵行控中心，並啟動緊急處置機制。2194次區間車行經該路段時緊急煞車，停在平交道前，避免憾事發生。

不料，涉事男女發現事情鬧大後，立刻拉扯逃離現場，桃園警分局中路派出所獲報趕抵時，兩人已不見蹤影。整起事件於下午4時19分排除，列車才恢復通行。

台鐵公司表示，2194次區間車下午4時14分行經內壢至桃園間的國際路平交道時，司機員發現有民眾疑似侵入平交道行為，隨即通報處理，並對該路段發布限速25公里慢行指令；鐵路警察約於4時40分到場查看，確認現場狀況已排除後解除慢行措施，這起事件共影響4列車、延誤約30分鐘。



