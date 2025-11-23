桃園慈護宮圓醮落幕！沙其瑪、白米大神豬超吸睛 五天盛典燈海點亮夜空

生活中心／綜合報導

桃園慈護宮乙巳年酬恩五朝圓醮於 11 月 22 日圓滿落幕，為期五天的活動不僅延續道教傳統科儀，更加入創意藝術與文化元素，成為桃園年度最具代表性的信仰盛事。

水燈繞境祈安 燈海照亮城市夜空

圓醮第四晚的「水燈牌車繞境」盛況空前，數百盞燈籠隨隊伍繞行慈護宮、桃園關帝廟及景福宮，象徵三廟護佑地方平安。燈火映照夜空，街頭柔光流轉，傳達祈安報信的意義。緊接著的「放水燈」儀式，以漂浮燈光照路引魂，為翌日普渡揭開慈悲序曲，也展現道教「渡化眾生」的博愛精神。

桃園慈護宮乙巳年酬恩五朝圓醮「水燈牌車繞境」盛況，燈火輝映街頭，祈願風調雨順、四境平安。（圖／桃園慈護宮提供）

創意供品超吸睛 沙其瑪、白米化身大神豬

今年圓醮一大亮點是慈護宮與義美食品的合作。首次以食品工藝取代傳統牲禮——義美特製 1 萬 6,200 顆沙其瑪堆成重達 270 公斤的「沙其瑪大神豬」，而建醮主委林建龍則以壽司米製作 600 斤的「白米大神豬」，象徵「以善代牲、以愛化獻」，傳達感恩天地、護生祈福的理念。

沙其瑪供品選用天然麥芽與穀物製作，外觀隆重典雅、口感香酥鬆軟，既展現創意，也呼應現代環保與護生理念。慈護宮主委簡征潭說：「沙其瑪象徵圓滿吉祥，讓信仰更貼近生活，也讓祈福更有溫度。」

食品工藝取代傳統牲禮——義美特製 1 萬 6,200 顆沙其瑪堆成重達 270 公斤的「沙其瑪大神豬」，而建醮主委林建龍則以壽司米製作 600 斤的「白米大神豬」敬獻（圖／桃園慈護宮提供）

左為桃園慈護宮主委簡征潭，右為《Linking 368 Taiwan》主持人各務禮美奈與義美食品共同呈獻以沙其瑪製作的創意供品「大豬」，象徵酬恩圓醮順利圓滿。（圖／桃園慈護宮提供）

跨文化紀錄 讓世界看見台灣信仰之美

國際旅遊文化節目《Linking 368 Taiwan 恁去台灣》主持人各務禮美奈特全程參與，以跨文化視角紀錄圓醮盛況，呈現台灣宗教藝術的深度與信仰溫度，節目將於後續播出，讓世界看見桃園宗教文化的莊嚴與創新。

祈願風調雨順 慈悲護佑人間

圓醮主委林建龍指出，五朝圓醮不僅祈求合境平安，更象徵對天地祖先及諸神的感恩敬意，凝聚地方信仰力量、促進民眾團結。慈護宮希望透過這場融合古禮與創新的盛典，將慈悲與祝福延續於人間，照亮桃園每一道光。

五朝圓醮不僅祈求合境平安，更象徵對天地祖先及諸神的感恩敬意（圖／桃園慈護宮提供）

