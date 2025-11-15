桃園慈護宮媽祖遶境十五街庄 天氣放晴信眾驚呼靈驗

桃園慈護宮於今（15）日展開為期三天的媽祖遶境祈福活動，包含巡遍桃園十五街庄，祈求國泰民安。活動首日，桃園迎來難得的晴朗天氣，吸引大批信眾熱情參與。慈護宮主委簡征潭表示，遶境活動為慈護宮五朝圓醮酬恩系列的一部分，桃園媽祖的靈驗事蹟再度引起熱議。

桃園慈護宮於今（15）日展開為期三天的媽祖遶境祈福活動，活動首日桃園迎來難得的晴朗天氣。（圖/ 廟方提供）

簡征潭提到，過去曾有信眾在農曆新年期間拜完桃園媽祖後，購買刮刮樂中得2000萬元大獎，另外，桃園媽祖與中壢仁海宮「雙媽會」助陣棒球賽，幫助桃猿隊勇奪冠軍。此次遶境活動期間，桃園連日降雨的天氣突然放晴，讓許多信眾感到驚喜，認為是「桃園媽」顯靈。

活動首日於慈護宮廟埕集合，信眾在向「天公壇」鑑醮眾神明稟報後，浩浩蕩蕩踏巡大樹林庄、大湳庄、小大湳庄及山仔頂庄等地。第二天的遶境則於福隆巖廟集合，巡訪新庄仔、大竹圍、新中福及中路地區。第三天則從蓮華寺出發，繞巡埔仔、大小檜溪及舊市區。沿途信眾熱情膜拜，場面熱烈。

本次媽祖遶境祈福活動，耗時3天，將巡遍桃園十五街庄，祈求國泰民安。（圖/ 廟方提供）

廟方表示，遶境活動不僅是宗教信仰的展現，更是地方文化的延續，歡迎民眾走出戶外，伴隨媽祖遶境祈福，共同感受信仰的力量。

