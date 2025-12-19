桃園慈護宮寒冬送暖捐五百萬給市府 將送給低收入戶共計六千多戶





桃園市長張善政，19日接獲桃園慈護宮捐給五百萬元冬令救濟金，肯定慈護宮的善行義舉，指示社會局務必妥善辦理，確實照顧慈護宮十五街庄低收入家庭。

慈護宮主任委員簡征潭，昨日下午率員攜帶五百萬元，捐獻給桃園市政府做為冬令救濟金，用以照顧慈護宮所轄十五街庄低收入戶，共計六千多戶。

桃園慈宮寒冷送暖捐五百萬給市政府 市府將送給低收入戶共計六千多戶

簡征潭指出：慈護宮過去辦理冬令救濟，僅發放桃園、八德、龜山三區，並未包括蘆竹區，因蘆竹區街庄有新莊仔、大竹圍、新中福，這次擴大一併納入。

簡主委指出：「冬令救濟」儘管立意良善，但不一定能幫到最需要幫助的人，過去慈護宮辦理發放時，仍有許多人未領，因此，經委員監事聯席會議討論議決，決定直接捐給市政府辦理，執行上更有公信力。

桃園慈宮寒冷送暖捐五百萬給市政府 市府將送給低收入戶共計六千多戶

捐給市府冬令救濟金外，簡征潭表示：慈護宮在新年度另編列有二百萬元急難救助金，用以幫助突然陷入困境的社會邊緣人，這樣，更符合媽祖救急不救窮、救苦救難的良善精神。

此外，簡征潭建議市府，對於領取社會救濟金的低收入戶，除非身體行動不便，可安排參與簡單的社會服務工作，他們也可能因而更有成就感。

桃園慈宮寒冷送暖捐五百萬給市政府 市府將送給低收入戶共計六千多戶

市長張善政感謝桃園慈護宮的善行義舉，強調市府辦理發放更妳落實、更具有公信力，指示社會局長陳寶民督促所屬確實辦妥；另特別肯定簡征潭主委的建言，值得研究參考，讓市政能更好、更有活力。

原則上，市府將發放給桃園慈護宮所屬十五街庄桃園、八德、龜山及蘆竹四區的低收入戶，一級低收入戶三千元、二級低收入戶1280元及三級低收入戶680元。

