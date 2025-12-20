桃園慈護宮寒冬送暖 贈市府5百萬救濟金盼助弱勢度難關

桃園市長張善政昨（19）日下午於市府貴賓室，出席「桃園慈護宮捐贈冬令救濟金儀式」，代表市府接受善款並致贈感謝狀，感謝慈護宮長年秉持濟世助人的精神，持續投入公益、關懷弱勢。宗教團體是社會重要的安定力量，市府將妥善運用此次捐贈款項，協助有實際需要的弱勢家戶度過寒冬，並持續強化桃園社會安全網，讓溫暖在城市中不斷傳遞。

社會局長陳寶民表示，此次冬令救濟金總額為500萬元，將針對桃園區、八德區、龜山區及蘆竹區四個行政區的低收入戶提供年節關懷與實質支持。其中，第1款低收入戶每戶發放3000元、第2款每戶1280元、第3款每戶680元，相關發放作業將由各區公所協助辦理，並採轉帳方式直接撥入戶頭，預計受惠戶數達到5900戶，讓民眾在農曆年前能迅速獲得協助，安心過節。

桃園慈護宮主任委員簡征潭表示，慈護宮長期關注地方弱勢族群生活狀況，除了此次捐贈500萬元冬令救濟金交桃園市政府協助發放外，也特別提撥200萬元作為急難救助經費，針對桃園有急難陷困的民眾，接受各方轉介並受理民眾向慈護宮申請，由廟方提供即時協助。慈護宮也會持續攜手市府，透過既有的轉介與審核機制，確保資源能送到最需要的地方。

社會局表示，面對社會結構變化與民眾多元需求，市府在推動社會福利政策的過程中，除公部門資源投入外，也十分重視與民間、宗教團體的合作。慈護宮多年來持續以實際行動支持市政社福工作，成為市府重要的夥伴。市府將結合民間善心力量，完善急難救助、弱勢扶助與社區關懷等措施，讓需要幫助的市民能即時獲得支持，共同打造更有溫度的城市。

