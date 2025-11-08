桃園慈護宮廟埕寫生 吸引百組各界人士參與
桃園慈護宮八日上午在廟埕舉辦寫生活動，慈護宮主任委員簡征潭表示，這是慈護宮酬恩五朝圓醮系列活動之一，寫生比賽是為了弘揚媽祖信仰及傳統文化，並鼓勵學生從事藝術創作，以記錄宗教盛事和提升美學藝術。
簡征潭表示，在廟埕內他偏好靜態活動，所以規劃了寫生比賽活動，非常感謝桃園國小楊雅真校長率領的團隊協助辦理，有媽祖的庇佑，今天風和日麗，希望大家都能夠在媽祖的慈悲關懷下，畫出心目中最美好的媽祖廟埕。
負責協辦的楊雅真校長表示，慈護宮是桃園歷史悠久、香火鼎盛的廟宇，有幸能夠參加此次盛會倍感榮幸，感謝廟方還提供點心及礦泉水給參賽的家長及選手。
楊雅真說，八日參加的各組別包括國小親子組、國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中組及大專社會人士組共一百多組與會，除了描繪廟宇的宏偉外，包括將廟宇的建築、人文風貌、龍柱、媽祖神像及群眾膜拜的各種姿態都繪入參賽者寫生的範圍，借以彰顯媽祖庇佑萬民的神威。
