桃園慈護宮愛心便當開放登記 助弱勢溫暖過除夕

為照顧弱勢民眾，使能在除夕夜溫飽用餐，桃園慈護宮即日起受理除夕愛心便當登記至2月14日或額滿截止，並於2月16日下午15時辦理發放，敬請有需要民眾把握機會。受理登記中的愛心便當，去年發放400個，今(115)年也預計成長將發放500個，凡有需求的民眾都可向慈護宮點燈部櫃檯登記。

桃園慈護宮即日起受理除夕愛心便當登記 至2月14日或額滿截止。 圖：慈護宮提供

慈護宮表示，愛心便當預計2月16日除夕當天下午15時許，在慈護宮後側福食旁辦理發放，憑登記劵領取。除發放愛心便當外，另交由市政府代辦桃園十五街庒冬令救濟，範圍包括桃園、八德、龜山及蘆竹等列級低收入戶6000多戶，根據列級分別發放金額3000元，1280元及680元。

廣告 廣告

慈護宮也提到，農曆春節期間，慈護宮自昨日起，展開為期一個月補春運系列活動，邀專人每天為信眾誦經、補運、祈福。補春運期間，凡點光明燈、補運或捐香油錢等合計1千元以上者，即可獲贈一張摸彩劵，參加3月29日新春摸彩抽大獎活動，獎品包括百萬轎車及媽祖大紅包，媽祖紅包由3千元至1萬8千元不等，總計1百多萬元，敬請大家把握機會，踴躍參與抽大獎。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

美國男捨矽谷光環返台尋愛 點名想娶「她」共圓農業夢

桃機春節換新裝！《馬上啟程》主視覺亮相 客製化明信片這樣拿