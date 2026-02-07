



為照顧弱勢民眾，使能在除夕夜溫飽用餐，桃園慈護宮受理除夕愛心便當登記，將於二月十六日下午三時辦理發放，受理登記至二月十四日或額滿截止，敬請有需要民眾把握機會。

受理登記中的愛心便當，去年發放四百個，今年預計成長將發放五百個，凡有需求民眾，請向慈護宮點燈部櫃檯登記，登記日期至二月十四日或額滿截止。

桃園慈護宮愛心廣被 春節前發放低收紅包與愛心便當

愛心便當預計十六日除夕當天下午三時許，在慈護宮後側福食旁辦理發放，憑登記券領取。

慈護宮發放愛心便當外，另交由市政府代辦桃園十五街庄冬令救濟，範圍包括桃園、八德、龜山及蘆竹等列級低收入戶六千多戶，發放金額一級三千元，二級一千二百八十元及三級六百八十元。

廣告 廣告

桃園慈護宮愛心廣被 春節前發放低收紅包與愛心便當

農曆春節期間，慈護宮自七日起，展開為期一個月補春運系列活動，邀專人每天為信眾誦經、補運、祈福。

補春運期間，凡點光明燈、補運或捐香油錢等合計一千元以上者，即可獲贈一張摸彩券，參加三月二十九日新春摸彩抽大獎活動，獎品包括百萬轎車及媽祖大紅包，媽祖紅包由三千元至一萬八千元不等，總計一百多萬元，敬請大家把握機會，踴躍參與抽大獎。



桃園慈護宮愛心廣被 春節前發放低收紅包與愛心便當

更多新聞推薦

● 嘉邑祀典大天宮迎春禮 芒神、春牛開光點睛