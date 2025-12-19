桃園慈護宮捐500萬善款 攜手桃市府關懷弱勢

桃園慈護宮今(19)日捐贈500萬元冬令救濟金予桃園市政府社會救助金專戶，由市長張善政代表接受捐贈。張善政肯定慈護宮的善行義舉，指示社會局務必妥善辦理，確實照顧慈護宮十五街庒低收入家庭。

桃園慈護宮主任委員簡征潭率員捐贈500萬給桃市府做為冬令救濟金，用以照顧慈護宮所轄十五街庒低收入戶。圖：桃園慈護宮提供

慈護宮主任委員簡征潭率員前往桃市府，捐贈500萬冬令救濟金，用以照顧慈護宮所轄十五街庒低收入戶，共計6000多戶。簡征潭指出，慈護宮過去辦理冬令救濟，僅發放桃園、八德、龜山三區，並未包括蘆竹區，因蘆竹區街庒有新莊仔、大竹圍、新中福，這次擴大一併納入。

簡征潭指出，「冬令救濟」儘管立意良善，但不一定能幫到最需要幫助的人，過去慈護宮辦理發放時，仍有許多人未領，因此，經委員監事聯席會議討論議決，決定直接捐給市政府辦理，執行上更有公信力。

捐給市府冬令救濟金外，簡征潭表示，慈護宮在新年度另編列有200萬元急難救助金，用以幫助突然陷入困境的社會邊緣人，這樣，更符合媽祖救急不救窮、救苦救難的良善精神。

此外，簡征潭建議市府，對於領取社會救濟金的低收入戶，除非身體行動不便，可安排參與簡單的社會服務工作，他們也可能因而更有成就感。

張善政感謝桃園慈護宮的善行義舉，他並強調，由市府辦理發放更能落實、更具有公信力。張善政指示社會局長陳寶民督促該局轄下單位確實辦妥，也特別肯定簡征潭的建言，認為值得研究參考，讓市政能更好、更有活力。

此次桃園慈護宮捐贈的冬令救濟金，原則上市府將發放給桃園慈護宮所屬十五街庒桃園、八德、龜山及蘆竹四區的低收入戶，一級低收入戶3000元、二級低收入戶1280元及三級低收入戶680元。

