桃園憲兵副連長暴走咬女下士7、8口！判決下場曝
隸屬陸軍六軍團憲兵連的楊姓中尉副連長，在督導人事業務時，因不滿黃姓下士對指示反應不佳，情緒失控把怒氣轉向徐姓女下士，當場在辦公室內連續咬她左前臂7到8口，造成多處咬痕、挫傷與瘀青。桃園地方法院審理後，依「公務員假借職務上權力、機會故意犯傷害罪」判處拘役40日、緩刑2年；楊男案發同年遭勒令退伍，現改以水電維修維生。
判決書指出，楊男年近30歲，為專業軍官班結訓軍官，2023年1月至7月間任職龍勝營區憲兵連副連長，與徐女有明確上下指揮關係。案發於2023年5月29日下午近5時，楊男在連上業務辦公室督導人事工作，先因黃姓下士未即時回應而心生不滿，隨後卻把怒火發洩在一旁處理警務、人事調度的徐女身上，突然張口猛咬其手臂，多處留下清楚齒痕。
徐女事後雖未提出刑事告訴，但認為遭長官當眾施暴與羞辱難以接受，遂循正式管道申訴，案件由憲兵隊移送偵辦。檢方認為，楊男身為現役憲兵軍官，本應奉公守紀、維護部隊軍心士氣，卻利用職務權勢對部屬施暴，不僅侵害同袍身體健康，更嚴重損害國軍形象與領導威信，因此提起公訴。
法院審理認定，楊男案發時依法屬公務員，且對徐女具有指揮權，卻因他人業務疏失遷怒無辜部屬，藉職務機會反覆咬傷對方手臂，行為明顯不當。法官量刑時考量楊男坦承犯行、與被害人和解並獲原諒，且退伍後需靠水電工作扶養家庭、經濟壓力不小，最終判拘役40日並宣告緩刑2年。
