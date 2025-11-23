桃園憲兵副連長遷怒 失控狠咬女下士7下！ 判決出爐

桃園地方法院近日審理時任楊姓中尉副連長咬徐姓女下士職場衝突。資料照，廖瑞祥攝



陸軍六軍團憲兵連發生一起離譜衝突鬧上法院，時任中尉副連長的楊姓軍官於2023年因不滿黃姓下士的疏失，將暴怒情緒移轉到另一名無辜的徐姓女下士，狠咬她的手臂7、8口，且力道重到傷部瘀青、挫傷。桃園地院近日審理，依據公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判處楊男拘役40日，緩刑2年；楊男同年遭勒退，目前轉行維修水電。

根據判決書，楊男士是專業軍官班第107之1梯結訓軍官，2023年1月至7月間任職龍勝營區憲兵連的中尉副連長，年近30歲。

2023年5月29日下午近5時，楊男在業務辦公室督導人事業務，不滿黃姓下屬工作疏失，而黃男的毫無回應徹底激怒他，他將怒火轉向一旁負責警務及人事調度的徐姓女下士身上，突然咬上徐女的左手臂7至8次，傷口都是挫傷和瘀青。

徐女事後沒有提告，但不願吞忍這份羞辱，經正式管道提出申訴，經憲兵隊移送偵辦。

檢方起訴說明，楊男當時是憲兵單位軍官，深受國家栽培，，本應奉公守法、廉潔自持，深知軍紀是部隊基石，執行勤務時更應兼顧軍心維護與人民權益保障，卻利用職務權勢對部屬施暴，嚴重損害國軍形象及領導統御，還破壞軍紀。

不過，考量楊男犯後態度良好，始終坦承犯行，並與被害人徐女達成和解，獲得當事人原諒，移送機關時對量刑亦未提出意見，建請法院量處適當刑罰。

法院審理認定，案發時楊男依法屬公務員，且具指揮權限，與徐女的上下服從關係明確。楊因不滿他人業務疏失，卻遷怒無辜部屬，侵害身體健康法益，行為不當。

法官量刑時考量，楊男犯後坦承犯行，與被害人達成和解並獲原諒，態度良好，其退伍後靠水電工作養家，有經濟壓力，綜合犯罪動機、手段、被害人傷勢及生活狀況，判拘40日並予以緩刑2年。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

