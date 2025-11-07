桃園成功路三段啟動道路改善工程 工務局：落實人本交通及舊城再生

為推動舊城區更新、提升行人安全與便利，桃園市政府辦理「桃園市桃園區成功路三段（忠烈祠至桃林鐵路）道路多目標改善工程」，已於10月30日正式開工。

工務局表示，成功路三段為連結舊城區的重要通勤道路，長期人行道狹窄、設施占用及動線斷點等問題，影響行走便利與安全。此次工程獲國土管理署「永續提升人行安全計畫」補助，全長約1公里，以人本交通、綠色城市、舊城再生為主軸，包含人行道拓寬、道路重鋪、標線更新與綠化等。原有與車道齊高的自行車道亦同步改善，改為「行人與自行車共用道」，並保留部分路側停車空間，以兼顧商家及居民需求。

工務局並提到，工程也同步改善桃園高中周邊通學步道，提升學生通行安全。市府表示，施工期間採分段圍設、加強溝通，以降低對居民與商圈之影響，將持續打造安全友善的步行環境。

