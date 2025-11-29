桃園成功路重整預計明年底完工 3面向提升行人體驗

現場討論熱度高，不少居民表示期待改善步行環境，也積極提出車流、停車與街廓想像等建議。圖：工務局提供

桃園市政府推動成功路綠廊規劃邁入新階段，工務局於本(11)月24日在東壽市民活動中心辦理「成功路綠廊人本計畫」基本設計地方說明會，邀集沿線里長、居民、民代及北科附工、地方稅務局等單位參與。現場討論熱度高，不少居民表示期待改善步行環境，也積極提出車流、停車與街廓想像等建議。工務局全程紀錄，將作為深化設計的重要依據，展現市府積極聆聽地方、共推舊城更新的決心。

桃市府此次「成功路綠廊人本計畫」將全面檢視街道空間，以提升行人體驗為核心，從安全、綠意、連續性三面向重整。圖：工務局提供

工務局指出，因朝陽路至三民路車流量大，周邊步行環境需求大，但長期人行道破損、寬度不足、無障礙連通不完整等問題影響，加上行道樹、變電箱等設施阻礙動線，改善人本空間已成為舊城區更新的重要項目，桃市府此次「成功路綠廊人本計畫」將全面檢視街道空間，以提升行人體驗為核心，從安全、綠意、連續性三面向重整。

面對民眾對車流量的疑慮，工務局回應，設計階段將同步研析周邊路口配置、停車需求及車流特性，並依交通模式提出具體改善方案，讓道路在「安全」與「效率」之間取得最大平衡，同時也會持續與地方保持溝通，確保計畫方向能兼顧生活便利與安全，讓改造過程更貼合在地生活節奏。

工務局進一步說明，桃園成功路綠廊計畫結合桃園市桃園區成功路三段道路多目標改善工程及串聯市府自112年推動之「舊城再生計畫」，規劃逐步於成功路沿線的地方稅務局、北工附工、桃園巨蛋、成功陸橋、虎頭山創新園區、桃園高中及退輔會等地，營造足夠的人本綠廊及廣場，進行空間節點優化改善，成功路綠廊的定位已從單一路段改善，提升為「城市級」的街廓再生工程。這次改造，以通學步道的「點」作為突破口，首度把零散改善串成綠廊的「線」，最後翻轉城市的「面」，以「一點點啟動，一整條改變，一整面舊城生活圈」為設計理念，重塑舊城至虎頭山的完整生活面向，打造兼具文化、人文、商業與自然的桃園新城市風貌。

工務局補充說明，桃園市桃園區成功路三段（忠烈祠至桃林鐵路）道路多目標改善工程由養護工程處執行，預算為5591萬元，已於今(114)年10月30日正式開工，預計115年底完工；成功路綠廊計畫預算為1.35億元，同步以115年底完工為目標。屆時串聯舊城再生計畫，翻轉舊城面貌，並轉型為具有綠意、文化與生活品質的「城市級綠廊」，讓市民真正感受到市府在改變，城市在前進。

