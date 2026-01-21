桃園打造全域智能消防風險決策系統 精準防災降低火災規模

桃園市消防局「科技消防安檢：全域智能消防風險決策系統」專題報告。圖：市府提供

桃園市長張善政今（21）日上午主持市政會議，聽取消防局「科技消防安檢：全域智能消防風險決策系統」專題報告後表示，此次專題報告目的在讓各局處了解消防局推動作法，開啟跨局處合作空間。張善政指出，住宅與工廠特性不同，風險模型應妥善區分運用，且資料完整與正確性是AI推演基礎，後續仍須透過歷史資料持續檢驗準確度，朝「盡量驗證、持續精進」方向推動，並提醒消防、都發等相關單位未雨綢繆，強化防火整備。

桃園市長張善政提醒消防、都發等相關單位未雨綢繆，強化防火整備。圖：市府提供

副市長蘇俊賓表示，應持續強化跨機關資料整合，除既有資料外，可評估納入勞檢及環保局毒化物資料庫，尤其消防安檢與勞檢高度相關，系統互相呼應，將有助提升治理效能，讓風險判讀更完整。蘇俊賓也建議訂定更明確成效指標，如單一事件出勤總時間與平均里程等，以利驗證模型優化方向與準確性，另可檢視消防人員投入救災、訓練及前端稽查的工時配置，作為後續調整依據，期透過精準防災降低火災規模。

副市長王明鉅表示，該系統可視為預測風險的輔助工具，其價值關鍵在於「模型準確度」，必須提出驗證方法，方能作為政策推動、資源投入與人員訓練參考依據。王明鉅指出，風險評估不僅要判斷火災發生機率，亦應納入火災造成的損失規模及救災難度，才能精準決定前端安檢頻率與強度。王明鉅建議針對中壢、桃園及蘆竹等高風險熱區，進一步盤點量體大、人員多或救災困難對象，找出「風險中的風險」，規劃具針對性的加強措施，提升決策實益。

消防局表示，過去科技主要運用於「救災」及「管理效能」，包括「行動派遣119 App」、「車聯網管理系統」及「救護一路通計畫」，透過智慧派遣與車隊化管理，精簡派遣車輛、縮短救援時間，並掌握出勤動態進行視覺化部署與即時指揮調度。然而桃園工業區密集，工廠檢查量能與時段高度集中，加上大法官釋字第785號重視健康權，外勤消防人員勤休時數下降，在有限時間與人力下，亟需凸顯風險等級與樣態，推動「精準安檢」與「標靶防災」。

消防局指出，「全域智能消防風險決策系統」除介接消防局安管系統，亦整合都發局建管、民政局戶籍、地政局實價登錄、經發局工廠登記及警察局治安熱點等跨局處資料，結合桃市近20年火災數據，以非線性迴歸分析建立風險模型，產出場所風險排序，鎖定風險值9分以上場所優先查察。同時，導入智慧安檢排程減少人為干預，結合GIS優化地理動線提升檢查效能，並透過安檢戰情儀表板即時掌握各區完成率、違規查報、檢修申報及風險分布，利於動態調整。

