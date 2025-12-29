桃園打造八德智慧健康創新園區 中大醫院緊鄰捷運站旁精華地段

桃園市政府與國立中央大學簽署「桃園市八德智慧健康創新園區合作意向書」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（29）日下午於市府，出席「桃園市政府與國立中央大學簽署『桃園市八德智慧健康創新園區合作意向書』儀式」。張善政表示，市府特別撥用約2.5公頃土地作為創新園區基地，該址緊鄰未來的桃園市立醫院，且具備捷運綠線通行的交通優勢。未來該園區不僅是提供醫療服務的場域，更期盼兩大醫療體系發揮互補功能，成為守護市民健康的核心基地，進一步發展為完善的健康產業聚落。

桃園市長張善政期盼兩大醫療體系發揮互補功能，成為守護市民健康的核心基地，進一步發展為完善的健康產業聚落。圖：市府提供

中央大學校長蕭述三指出，隨著桃園市立醫院選址確定，中央大學位於八德區的附設醫院計畫也正穩健進行，感謝市府提供捷運站旁精華地段土地，期盼透過產、官、學、研的跨域合作，將「八德智慧健康創新園區」聚焦於生醫科技、高齡健康、復健醫學及婦幼醫療等關鍵領域，藉此推動高品質醫療環境與人才培育，將桃園打造為智慧城市與生醫科技的領航典範。

蕭述三進一步說明，「桃園八德智慧健康創新園區」規劃有三大核心區塊，包含中央大學附設醫院、智慧健康科技園區，以及新創基地與人才培育中心。其中，附設醫院預計坐落於鄰近捷運站側，初步定位提供重症醫療、智慧醫療照顧及特色專科服務。

教育局表示，中央大學將結合地理優勢與學術專長，規劃設立具備教學與研究功能的附設醫院，協助提升急重症醫療品質，並投入傳染病防治、長期照護等公共衛生領域。此外，智慧健康科技園區將推動生醫科技與復健醫療研究，透過人才培育驅動產業創新，均衡區域醫療發展，全面提升桃園在智慧醫療與健康產業的國際競爭力。

