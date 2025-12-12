桃園打造運動科技新創落腳基地 盼成為亞洲指標性智慧運動示範城市

「2025桃園運動科技新創加速計畫Batch#2」Demo Day暨頒獎典禮。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（11）日下午前往桃園區，出席「2025桃園運動科技新創加速計畫Batch#2」Demo Day暨頒獎典禮。張善政表示，桃園是一個運動風氣興盛的城市，棒球、籃球、排球等運動蓬勃發展，市府持續推動運動與科技進行結合，盼將桃園打造為運動科技新創的最佳落腳基地。

桃市府將協助團隊縮短從原型、測試到商轉的距離，全力打造桃園成為亞洲指標性的智慧運動示範城市。圖：市府提供

張善政指出，市府在扶植青創團隊方面，不僅提供前期資源支持，並規劃完整實驗場域，讓團隊在桃園進行實驗與發展，形成一條龍的輔導模式，帶動台灣運動科技新創產業發展，同時吸引國際優秀新創公司在桃園落腳。感謝桃園市體育發展基金會及各界運動先進的支持，使運動科技新創能夠順利推展，並期許透過此次活動，能夠持續挖掘全台運動科技新創能量，讓桃園成為運動科技創新的試驗基地與發光舞台。

桃園市體育發展基金會執行長吳德威表示，運動科技並非新創領域最熱門的賽道，但團隊們展現的專業與堅持令人感佩。本屆入選團隊中，已有近半數成功與運動中心或職業球隊合作，甚至有3組團隊特別從美國返台參加今日的Demo Day，顯示桃園在運動新創生態系的吸引力正持續升溫。

體育局指出，本屆加速計畫共吸引34組團隊報名，最終選出10組具發展潛力的團隊進入培育，並由冠軍隊伍「鳥人球棒科技」獲得首獎50萬元及獎盃。加速計畫除提供技術與營運輔導，也安排導師諮詢、產品定位調整、使用者體驗優化，以及業界媒合、簡報訓練與投資鏈結，協助團隊縮短從原型、測試到商轉的距離，全力打造桃園成為亞洲指標性的智慧運動示範城市。

