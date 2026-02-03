桃園打造高齡友善城市 張善政：需從多個面向改善

超高齡社會對都市計劃的挑戰論壇。(圖/市府提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者黃雅蘭

桃園市長張善政昨（2）日下午前往市府綜合會議廳，出席「超高齡社會對都市計劃的挑戰論壇」。張善政表示，台灣已正式邁入超高齡社會，城市發展必須重新檢視居住、交通與公共空間的設計思維。此次論壇透過跨領域經驗交流與案例分享，讓都市規劃、建築設計與高齡友善創新理念彼此激盪，期盼在高齡化社會的挑戰下，逐步形塑更貼近長者實際需求的生活環境。

張善政表示，高齡友善城市不僅是單一設施或建築改善，更需涵蓋交通動線、居住安全、社區機能與醫療照護的整體系統。市府在規劃捷運場站周邊發展、社會住宅及社區公共空間時，已將高齡友善視為核心原則，並同步檢視桃園及中壢老市區長期面臨的街道狹窄、無障礙不足與生活機能老化等課題，作為後續都市更新與市區改造的重要依據。

桃園市長張善政頒發感謝狀予財團法人都市發展與環境教育基金會榮譽會長林建元。(圖/市府提供)

張善政也說，市府將持續以高齡友善為主軸，透過系統性規劃，整合老城更新、市容改善與捷運沿線發展策略，協助長者在原有生活圈中安心居住。期盼藉由此次論壇匯集國內外專家學者與實務經驗的交流成果，為高齡友善建築與都市設計注入更多創新視角，作為市府未來政策調整與空間規劃的重要參考，打造真正符合超高齡社會所需的友善城市。

都市發展局表示，因應超高齡社會來臨，透過都市計畫的先導檢討全市的土地利用，導入TOD+的概念，以「站站有公設、站站都有家」的核心理念，重塑都市全齡友善的生活圈，全面提升居住環境品質。這樣的概念也與論壇貴賓日本東京大學教授蕭耕偉郎分享的Compact City類似，長者生活可以透過大眾運輸被滿足。

都發局也表示，社會住宅已全面導入無障礙通用設計，並協助長者透過「以屋換屋」方式，換居至具備電梯與無障礙設施的社宅空間，規劃社宅與醫療服務整合，逐步實現「下樓即門診」的社區照護模式。另桃園「中壢一號」社宅於去年榮獲「2025銀光好居」五星評價，顯示市府推動高齡友善居住政策已獲肯定，未來也將持續透過跨局處協作，結合論壇成果與社區回饋，打造兼具包容性與永續性的宜居城市。