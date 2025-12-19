桃園找舒華拍觀光宣傳片！「5小時僅24次觀看」網揭曝原因

娛樂中心／張予柔報導



南韓人氣女團i-dle台灣籍成員葉舒華，儘管工作忙碌，仍經常在社群網站上和粉絲互動，親民的個性獲得大批粉絲喜愛，每次PO文總能吸引大批粉絲。桃園市政府近日邀請舒華拍攝觀光宣傳影片，以「桃園女兒」的視角帶領觀眾認識家鄉風景。沒想到，有網友卻發現，市府的YouTube頻道上傳影片5小時，觀看次數卻只有24次，引起熱烈討論。





桃園找舒華拍觀光宣傳片卻冷清？「5小時僅24次觀看」網揭1關鍵原因

舒華化身觀光大使，以「桃園女兒」的視角帶領觀眾認識家鄉風景。（圖／翻攝自 Youtube頻道《桃園事》）

廣告 廣告

桃園市政府宣傳片以「這是我心裡的桃園」為主軸，由舒華化身最熟悉家鄉的導覽者，穿梭於大溪老街、福仁宮、小烏來天空步道等具代表性的景點，透過溫柔旁白與空拍場景，以短短90秒影片細膩唯美的畫面，展現桃園的自然療癒、人文底蘊與都會活力。





桃園找舒華拍觀光宣傳片卻冷清？「5小時僅24次觀看」網揭1關鍵原因

關於影片的觀看次數，網友們在Threads上掀起熱烈討論，有人指出「因為很多頻道分享，導致流量被嚴重分散」。（圖／翻攝自 Youtube頻道《桃園事》、Threads）

不過有網友在Threads發文指出，桃園市政府官方YouTube頻道上傳該影片後，5個小時觀看次數竟然才24次，其中還有2次是自己點閱的。該貼文迅速引起討論，民進黨桃園市議員黃瓊慧也現身留言「我貢獻1次」，其他人紛紛推測觀看數不如預期的原因，表示「因為很多頻道分享，導致流量被嚴重分散」、「因為它不是第一個影片來源，有幾個比桃園事還要早發布，觀看也更高」、「標題感覺可以加上韓文跟英文分享」。

原文出處：桃園找舒華拍觀光宣傳片卻冷清？「5小時僅24次觀看」網揭1關鍵原因

更多民視新聞報導

中職最正MC晃片流出！浴袍滑落「麻糬險掉出」萬人搶看

中國女機場叫囂台旅客「台灣是中國的」！日網一面倒轟：可恥

哈佛大學驚爆器官交易！「大腦、人臉當飾品賣」下場慘了

