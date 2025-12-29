桃園抽獎活動「同1人中2大獎」 經發局回應：純屬個人運氣極佳

▲ (圖/桃園市政府)

桃園市 / 武廷融 綜合報導

桃園市政府日前推出「普發一萬・桃園百倍奉還」活動，帶動年終消費熱潮，不過最新一期中獎名單卻引發網友熱議，因為有同一人連續抽中1萬元、及5萬元獎項。對此，桃園市政府經發局今(29)日重申，抽獎過程皆在律師見證及全程錄影下進行，「該位幸運民眾獲獎當下，經發局已即時確認其登錄方式皆為雲端載具，程序透明無虞，純屬民眾個人運氣極佳。」

桃園市府26日公布「普發一萬・桃園百倍奉還」抽獎活動的中獎名單，卻有眼尖的網友發現，有一位民眾疑似同時中了1萬元獎項和5萬元獎項，因為中獎人姓名及手機號碼都完全一樣，讓網友忍不住質疑抽獎公平性。對此，桃園市府經發局回應，關於12月26日產生同一位民眾同時獲得「天天抽」與「週週抽」獎項的情形，經當場查核，該名得主抽中獎的兩張得獎發票並非同一張，且此前從未在該兩類獎項中獲獎，完全符合活動規範。

經發局強調，本次抽獎過程始終秉持公平、公正、公開原則，所有流程皆在律師見證及全程錄影下進行，確保每一位參與者的權益受到保障。「該位幸運民眾獲獎當下，已即時確認其登錄方式皆為雲端載具，程序透明無虞，純屬民眾個人運氣極佳。」對於外界的關注，經發局除再次向得主表達恭喜，也強調活動機制運作正常，並無違反規定或不公之情事，籲請社會大眾理性看待抽獎結果。

經發局統計，截止目前發票登錄總金額約17.3億，12月17日至12月23日當週登錄總金額2.45億，當週序號153萬7,262筆，該位得獎民眾累積抽獎序號多達2,676筆，且12月17日至12月23日當週的序號佔了756筆，消費金額越高、累積序號越多，中獎機率便會隨之提升。經發局表示「活動目前已進入最後衝刺階段，歡迎全台民眾踴躍來桃園消費並登錄發票，只要消費越多，下一位幸運兒可能就是您。」

