桃園抽獎活動「同1人中2次」惹議 經發局澄清：都有律師公開見證

桃園市府推出「普發一萬、桃園百倍奉還」抽現金活動，吸引大批民眾消費登錄發票，不過近期卻出現爭議，因為最新一期中獎名單中，竟出現疑似同一名民眾，一週內接連抽中1萬跟5萬元現金，引發網友熱議，有人說這根本是天選之人。經發局回應，抽獎都是在律師公開見證下進行，過程合法合規，呼籲民眾理性看待抽獎結果。

桃園「百倍奉還」抽獎 同人連續中獎1萬和5萬

因應政府普發現金一萬元，桃園市政府推出「百倍奉還」活動，11月12日到12月31日為止，民眾只要消費並登錄發票，就有抽獎機會，吸引大批民眾參與，但卻有民眾連中兩大獎，引發公正性質疑。

最新一期中獎名單中，12月19日抽中一萬元的得獎者，21日疑似又抽中五萬現金，民眾比對已公開的姓名跟手機號碼資訊完全一樣，忍不住驚呼「同一個人中獎的機率是多少？」、「今年的名額超級少還能中兩次，根本天選之人！」還提問「到底消費了多少，機率才這麼高？」但也有人認為，或許真的只是單純運氣好。

網友發現最新中獎名單中，有同一人連續中獎兩次。圖／翻攝自FB@桃園市政府經濟發展局

2次中獎民眾消費29萬 光登錄序號有756筆

桃園市經發局強調，目前已完成的5波抽獎，都是在律師公開見證下進行，過程合法合規。依規定，每位民眾單筆消費最多可取得600組序號。12月17日至23日該週登錄序號總數超過153萬筆，而這名得獎民眾，當週消費超過29萬元，取得756組序號。

桃園市經發局商業發展科長周智業指出，每一次抽獎都是電腦隨機抽取，不會有內定問題。經發局也調出資料，中獎人中獎的兩張發票都不同，並沒有違反相關規定，希望社會大眾理性看待抽獎結果。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

