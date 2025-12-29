桃園抽獎爆「天選之人」連中1萬+5萬大獎 經發局：有律師見證
桃園市政府為配合中央政策推出的「桃園百倍奉還」發票登錄抽獎活動，因最大獎高達100萬現金，吸引全台關注。然而，近日有網友發現，17日至23日的中獎名單中，竟有一位「潘小姐（先生）」連續抽中「天天抽」1萬元與「週週抽」5萬元獎項，引發全網質疑中獎機率過於離奇。對此，桃園市經發局回應，抽獎過程皆有律師見證，純屬中獎人「運氣爆棚」。
爆料網友比對官網公布的名單發現，19日獲得1萬元現金的中獎者，與21日獲得5萬元現金的幸運兒，其姓名隱碼及手機號碼完全相同。該文一出隨即引發熱烈討論，不少網友質疑：「身邊一堆發票都沒中，這位潘小姐卻獨占兩大獎」、「不公開抽獎真的很容易有黑箱疑雲」。民進黨桃園市議員黃瓊慧也對此提出質疑，直言一般人連一個小獎都很難中了，更何況是連續中大獎，認為不公開抽獎的模式確實會造成民眾的信任危機。
面對黑箱質疑，桃園市經發局表示，活動採取「累積序號制」，民眾單筆消費滿100元即可獲得一組序號，且「天天抽、週週抽、月月抽」的序號會持續累積。這意味著如果民眾消費金額大、序號多，且前次未中獎的序號可繼續參與後續抽獎，中獎機率自然相對較高。經發局強調，抽獎過程全程皆有律師見證，對於該名潘姓中獎人能連中兩大獎，市府形容其「運氣爆棚」，並重申程序合法合規，絕無操作空間。
經發局進一步說明，「桃園百倍奉還」活動自啟動以來反應熱烈，目前發票登錄金額已突破新台幣15億元。活動將於12月31日正式截止，只要在桃園市店家消費的有效發票，並於明年（2026）1月7日前完成登錄，仍有機會抽中壓軸的100萬元現金大獎。市府也呼籲，雖然目前有重複中獎的爭議，但活動皆依照既定規則進行，期待真相釐清後，民眾能繼續參與最後階段的壓軸抽獎。
