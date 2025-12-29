桃園抽獎爆「天選之人」連中6萬！ 經發局公布驚人數據：程序全合規

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

桃園市政府近期推出的「普發一萬、桃園百倍奉還」發票登錄抽獎活動，因出現一名幸運兒連續抽中1萬元與5萬元獎項，引發部分網友質疑公平性。對此，桃園市經發局今（29）日正式做出回應，強調該得主中獎發票不同、且符合類別獲獎規範，並公布該民眾登錄的驚人序號數量，直言其「運氣極佳」。

「普發一萬、桃園百倍奉還」發票登錄抽獎活動，因出現一名幸運兒連續抽中1萬元與5萬元獎項，引發部分網友質疑。（圖／桃園市經發局提供）

針對12月26日第五波抽獎中出現重複獲獎的情形，經發局說明，活動設計旨在鼓勵民眾持續登錄發票。根據規範，每張發票僅限中獎一次，但同一個人在「天天抽」、「週週抽」、「月月抽」及「壓軸抽」等不同類別中，分別擁有一次中獎機會。

經查核，該名得主抽中1萬元與5萬元的發票為不同2張，且此前未在該兩類別中獲獎，完全符合活動遊戲規則。為釐清疑慮，經發局進一步公布該民眾的登錄數據。統計顯示，該位得獎民眾截至12月23日已累積高達2,676筆抽獎序號，光是中獎當週（12/17-12/23）的登錄筆數就佔了756筆，總消費金額約新台幣 27萬元。經發局強調，活動採累積序號制，消費金額越高、序號越多，中獎機率自然隨之提升。

經發局重申，所有抽獎流程皆在律師見證及全程錄影下進行，確保公平、公正與公開。該位幸運民眾獲獎當下，經發局已即時確認其登錄方式皆為雲端載具，程序透明無虞，純屬民眾個人運氣極佳。經發局除向得主表達恭喜外，也呼籲民眾理性看待結果。

