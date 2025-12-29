桃園抽獎「同1人連中6萬」惹議 經發局回應澄清

「桃園百倍奉還」消費回饋活動，藉抽獎機制帶動消費，近日卻傳出爭議。 圖：取自桃園市政府經濟發展局臉書

[Newtalk新聞] 桃園市政府經濟發展局主辦的「桃園百倍奉還」消費回饋活動，盼藉由抽獎機制帶動年終與跨年消費熱潮。經發局26日完成第五波公開抽獎，卻因一名潘姓民眾同時抽中「天天抽1萬」與「週週抽5萬」，引發網友質疑抽獎暗箱操作，相關討論在社群平台延燒。市府經發局今出面澄清。

近日有網友發現，「桃園百倍奉還」消費回饋活動的中獎名單中，12月19日「天天抽1萬」與當週「週週抽5萬」得主，姓名與聯絡資訊相符，為同一人中獎，累積共獲得6萬元的獎金。相關截圖隨即在Threads等社群平台流傳，引起網友熱烈討論，質疑活動是否存在黑箱作業或內定情形。

對此，桃園市經發局今29日發文澄清，抽獎過程皆在律師見證及全程錄影下進行，並由電腦系統隨機抽出得主。依規定每張發票限中獎一次，且每人在不同類別中，各擁有一次中獎機會，為避免民眾因單次中獎後便停止登錄發票。經發局強調，活動規則並未限制民眾不得重複中獎，只要符合登錄資格，即具備參與各項抽獎的權利。

經發局指出，在該位民眾獲獎當下，已即時確認其登錄方式皆為雲端載具，純屬民眾個人運氣。經統計，12月17日至23日當週登錄總金額2.45億，當週序號153萬7,262筆，該位得獎民眾累積抽獎序號多達2,676筆，且12月17日至23日當週的序號佔了756筆，消費金額越高、累積序號越多，中獎機率便會隨之提升。對於外界的關注，經發局強調活動機制運作正常，並無違反規定或不公之情事，籲請社會大眾理性看待抽獎結果。







