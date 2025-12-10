桃園抽驗冬令食品284件 板豆腐檢出含苯甲酸下架停售

抽驗284件食品中，1件板豆腐檢驗結果不符規定。圖：衛生局提供

桃園市政府衛生局為保障民眾食用安全，近期抽驗市售湯圓、火鍋料及各類冬令食品。抽驗範圍涵蓋轄內傳統市場攤商、餐飲業、超市賣場及食品製造業等場所，共計抽驗284件食品，其中1件板豆腐檢驗結果不符規定，並已依法處辦。詳細抽驗結果公布於衛生局網站及桃食安心資訊平台「新聞稿」區供民眾參考。

桃園市政府衛生局為保障民眾食用安全，近期抽驗市售湯圓、火鍋料及各類冬令食品。圖：衛生局提供

衛生局表示，本次冬季應景食品抽驗品項包含湯圓、甜品與配料、火鍋料、生鮮蔬果、禽畜水產品、豆製品等產品，檢驗項目涵蓋微生物、防腐劑、非法定色素、農藥殘留、動物用藥等多項指標，此次抽驗中，有1件「板豆腐」檢出苯甲酸，其標準為不得檢出，衛生局已要求業者立即下架並停止販售，並將依食品安全衛生管理法第18條第1項及第47條第9款規定，處以新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，苯甲酸雖屬合法可使用之防腐劑，但不得添加於「豆腐類產品」（如豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐及豆漿），苯甲酸為水溶性物質，適量飲水可加速其代謝排出；惟若攝取過量，仍可能引發腹瀉、胃痛、心跳加快等不適症狀。衛生局呼籲，業者應遵守食品添加物使用規範，消費者在選購食品時亦應留意產品標示與來源，以保障食品衛生安全。若因消費問題或其他爭議需協助，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

