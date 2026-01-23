桃園拉麵店被造謠「用化學湯頭」 店家怒澄清：使用全雞熬煮

桃園排隊名店三冬麵鋪遭網友指控使用化學調味料，店家發文澄清湯頭是用全雞熬製。（圖／翻攝自三冬麵鋪臉書）

桃園知名排隊拉麵店「三冬麵鋪」近日遭到網友指控稱，他們是靠化學調味料製造出雞白湯的濃郁口感。對此，三冬麵鋪發文澄清，強調自家湯頭使用全雞、雞骨、雞腳熬煮，化學調味、濃縮精只能提升直接鮮味、些微香氣，而天然雞本味與肉味是被無法取代的。

據了解，「三冬麵舖」曾入選全台必吃十大拉麵店，一週只營業4天、每天僅賣3小時，招牌雞白湯濃而不膩，有部落客形容「雞白湯喝完會讓你嘴唇黏住的等級」。不過近日店家發現，有網友在Threads推薦貼文下留言，聲稱「聽離職店員說加了一堆調味粉，一堆化學物質混下去變濃郁湯頭」。

對此，三冬麵舖昨日在臉書粉絲團發文指出，自家湯頭平均一碗湯使用555克的全雞、雞骨與雞腳熬製，「我們就是靠這立足的，不容質疑」。三冬麵舖表示，主觀口味不合可以接受，但惡意散布毀謗編造不實，對一群熱愛料理與美食的人是羞辱，無法視而不見。

三冬麵舖也說明，化學調味、濃縮精只能提升直接鮮味和一點香氣，而天然雞本味與肉味是被無法取代的，「是業務湯還是天然湯頭，我相信多數人應該都吃的出來」。

此外，也有網友質疑店家擺盤時的衛生問題，三冬麵舖則解釋，每位同事都有專用擦手毛巾，每個餐期都會清洗消毒，擺盤區一旁的水龍頭提供的是能殺菌的臭氧水，桌面也備有次氯酸與酒精，店裡消毒動作頻繁，感謝大家監督衛生方面。

貼文曝光後引發熱議，不少網友留言聲援，「太好笑，這麼讚的湯如果化學調味就能做出來，大家都發財了」、「身為餐飲同行，三冬是真的小弟打從心裡欽佩的拉麵店，處處都感受得到料理人的用心，加油，支持三冬」、「三冬的味道不是化學調味料做的出來的，吃過的都知道」、「支持老闆，食材的用心，吃得出來」、「很多人講話都以為不用負責任的」、「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。

