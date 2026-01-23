桃園拉麵店遭造謠「化學調湯」 三冬麵鋪怒斥：全天然熬煮

桃園排隊名店「三冬麵鋪」遭網友在社群平台散布不實訊息，指稱店家湯頭使用化學調味料，店主透過臉書粉絲團正面駁斥，強調自家湯頭使用全雞熬製，天然與否多數消費者應該都能分辨，底下大批支持者紛紛力挺。

三冬麵鋪拉麵。（圖／翻攝三冬麵鋪臉書）

曾獲選全台必吃十大拉麵店的三冬麵鋪，一周僅營業四天、每日只賣三小時，招牌雞白湯濃稠不膩，有部落客形容「雞白湯喝完會讓你嘴唇黏住的等級」。店家近日卻發現，有網友在Threads相關推薦文底下留言瘋傳「聽離職店員說加了一堆調味粉，一堆化學物質混下去變濃郁湯頭」。

廣告 廣告

許多吃過的網友都紛紛出來替店家抱不平，有網友表示「太好笑，這麼讚的湯如果化調就能做出來，大家都發財了」、「只好再去吃趟拉麵支持一下了」、「三冬的味道不是化學調味料做的出來的，吃過的都知道。」、「造謠一張嘴、闢謠跑斷腿」。

店主發現後氣得留言正面對質，指出該網友以「聽說」方式轉述湯頭使用調味粉與化學物質等內容，與事實不符且已經影響商譽，警告對方公開道歉並刪除相關留言。當事人21日隨即道歉，聲稱先前留言是轉述他人說法，未經查證即發表，無意影射三冬麵鋪食安或製程問題。

店家事後正式發文澄清，自家平均一碗湯使用555克的全雞、雞骨、雞腳熬製，「我們就是靠這立足的，不容質疑！」店家表示可以接受主觀口味不合，但惡意散布毀謗編造不實，羞辱一群熱愛料理與美食的人，就不能坐視不管，不過對於造謠帳號他們已經不想糾纏。

店家強調，化學調味、濃縮精只能提升直接鮮味、些微香氣，天然雞本味與肉味是無法取代的，相信多數人應該吃得出來，是業務湯還是天然湯頭。有粉絲留言支持提告，提及店家已經花了幾百萬元在設備上，老闆回應「把前五年賺的錢全部歸零，再從頭來過，真是視金錢如糞土的笨蛋啊我？」

延伸閱讀

快搶！高鐵大學生5折優惠列車 2/24、25再加開12班

台鐵4大購票新制 乘車日3/3起個人訂票上限放寬至9張

吃的瘦瘦針來了！消費市場恐全面重塑「航空業竟能年省18億」