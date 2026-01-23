桃園振聲高中繳費單列垃圾處理費 校方曝真相：全數退還

桃園市有人在社群軟體發文，質疑學校怎麼會收「垃圾隨袋徵收處理費」，引起熱烈討論。該校查出為桃園振聲高中，校方表示，因學校去年12月初啟動作業，當時尚未確定是否有垃圾費補助，因此才列在繳費單，將全數退還給學生。（賴佑維攝）

有人發文，稱下學期的繳費單增加名目為「垃圾隨袋徵收處理費」，他說，若學生要因為垃圾隨袋徵收政策而付費，公家機關垃圾是不是也要從公務人員的薪水支出？呼籲市府應該承擔費用支出。

振聲高中校長宋慶瑋表示，學校去年12月初就在作業，因為當時政策尚未明朗，不確定教育局是否補助私校垃圾袋費用，才會決定先列在下學期的繳費單，向學生收取50元的垃圾費，但已經確定教育局會補助，這筆錢也會退還給學生。宋慶瑋說，今天已經再度發出公告，開學時會退費。

