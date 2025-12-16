桃園挺幼教 明年增30班2歲專班

桃園市長張善政視察內海非營利幼兒園，市府持續增加二歲專班挺幼教。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市長張善政十六日上午前往大園區視察新設內海非營利幼兒園。張善政表示，內海非營利幼兒園由市府與教育部共同投入經費興建，其中教育部補助五千八百六十六萬七千元、市府自籌四千三百一十三萬三千元，總經費一億零一百八十萬元，展現中央與地方攜手提升幼教品質的決心。

張善政指出，桃園市年輕家庭持續增加，對公共化幼兒園的需求快速成長，兩歲專班近三年全市已增加一百二十三班，目前總數達二百班，預計一一五年度將再增設三十班，成長速度名列全國前茅，顯示桃園是一座充滿活力、持續發展的城市。

教育局表示，內海非營利幼兒園位於內海、橫峰及大園三里交界，並委託社團法人中華啟幼思學會辦理。園方積極整合社區資源，串聯里長與在地力量，期盼打破行政界線，落實友善育兒與社區共育理念。幼兒園以幼兒身心發展為核心，特別為二歲專班規劃溫馨、安全的一樓空間，並設置情緒轉換區，協助幼兒入園時穩定情緒；二樓則規劃為三至五歲幼兒學習空間，設有完善教室與室內遊戲室，即使天候不佳，孩子仍能充分活動、發展肢體能力。

教育局進一步指出，幼兒園整體環境融入美感教育與自主學習理念，於一一四年九月三十日開學，目前招收五班，包含三班二歲專班及二班三至五歲混齡班，並以「好品格、玩藝術、愛運動、喜閱讀、樂生活」五大教育理念作為教學核心，依不同年齡層規劃合宜課程，讓家長安心、孩子開心。