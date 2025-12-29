桃園捷運啟動近年規模最大招募 即起報名至1/12止

加入桃捷正是時候，因應桃園捷運綠線部分通車前整備作業，桃捷公司於今(29)日啟動115年度第一次新進人員招募，採網路報名方式辦理，報名期限至明(115)年1月12日下午5時止。此次為近年規模較大的一次招募，共計招募193人，相關招募資訊及簡章內容，可至桃捷招募專屬網站查詢。

桃捷表示，配合綠線捷運採全自動無人駕駛系統之營運特性，此次招募除既有營運及維修相關人力外，亦新增列車「隨車站務員」以強化列車行駛期間之即時應變與支援能力，並同步規劃基層主管職缺，完善第一線營運與站務管理人力架構，提前布局未來路網營運所需之專業人力。

桃捷今年平均日運量逼近13萬人次，較去年成長約11.4％，顯示營運規模持續穩定成長。因應營運量提升及規模擴展，各項專業職務分工日益重要，桃捷透過完整培訓制度，協助新進人員循序投入各項營運工作，確保服務品質與系統運作安全。

桃捷提到，為打造友善且穩定的職場環境，目前桃捷內部設有11個員工社團，每年度均提供社團補助，鼓勵員工依興趣成立社團、舉辦活動或競賽，提升交流與向心力；同時每季辦理多元員工及親子活動，促進員工與家庭成員共同參與。針對育兒需求，亦提供員工子女就讀桃捷非營利幼兒園之優先抽籤機制，協助分擔育兒照顧壓力。

在薪資制度方面，桃捷近年已多次辦理薪資調整，同時提供完善休假制度、獎金機制及多元員工福利，支持員工在專業崗位上穩定發展。隨著綠線通車及後續路網持續推進，目前正值桃捷成長與人力規劃的重要階段，此時加入，可隨著桃捷路網擴展累積完整營運經驗，桃捷歡迎有志於軌道運輸之人才把握此次報名機會。

