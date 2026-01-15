桃園捷運慶林口三井OUTLET開館10周年 一日套票1/19開賣送限量小燈箱

桃捷公司結合 MITSUI OUTLET PARK林口 開館10周年及「10周年誕生祭」活動，推出限量聯名一日票紀念套組。圖：桃捷提供

桃捷公司結合MITSUI OUTLET PARK林口開館10周年及「10周年誕生祭」活動，推出限量聯名一日票紀念套組，自1月19日起正式開賣。每組優惠價299元（原價320元），內含限量版桃捷一日票1張，並贈送專屬設計會發光的紀念小燈箱鑰匙圈1個，僅限此次紀念套組獨家入手。還在煩惱過年新衣、送禮選擇或寒假親子行程嗎？只要一張票卡就能輕鬆串聯購物、玩樂與城市小旅行，更加碼集結65間人氣品牌店家消費優惠，讓民眾搭乘機場捷運一路買、一路玩。

購買聯名一日票紀念套組，贈送專屬設計會發光的紀念小燈箱鑰匙圈1個，僅限此次紀念套組獨家入手。圖：桃捷提供

桃捷表示，聯名一日票推出金色、銀色兩款設計（款式隨機），票面以機場捷運電聯車意象結合OUTLET 10周年為主軸，融入數字「10」造型與商場多元品牌風貌；小燈箱鑰匙圈是周年紀念的特製小物，以OUTLET建築輪廓結合美食、美妝、時尚、娛樂、書店等元素為設計靈感，透過扣環亦可隨身掛在背包上，輕鬆開啟LED燈，照亮包內空間方便尋找錢包或手機，也能當作小夜燈使用，既精緻又實用，陪伴生活日常。金銀兩款套組合計限量2000組，於機場捷運全線車站詢問處販售（A20興南站除外），數量有限，值得珍藏。

凡購買紀念套組，即可到MITSUI OUTLET PARK林口一館1樓服務台，兌換限量2000份專屬購物好禮，每張票限兌換1份，內含100元折價券1張（單筆消費滿2000元折抵）及超值優惠券1份，優惠適用於一館與二館65間人氣餐廳、輕食與品牌店家。此外，OUTLET自即日起至2月1日盛大推出「10周年誕生祭」系列活動，消費滿額即可參加3C好禮抽獎，營造熱鬧的購物慶典。

寒假即將到來，桃捷鼓勵民眾多加利用機場捷運規劃旅遊行程，不論從台北或中壢出發，到A9林口站都輕鬆易達，下捷運後步行即可抵達MITSUI OUTLET PARK林口，輕鬆避開塞車與找車位的煩惱。用一張票卡輕鬆暢玩周年慶、購物行程，並且串聯機捷沿線特色景點來趟輕旅行，讓寒假行程更加豐富精彩。

