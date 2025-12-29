桃園捷運招募 193 人！因應綠線通車 首徵「隨車站務員」

因應桃園捷運綠線部分通車前整備作業，桃園捷運公司29日起啟動115年度第1次新進人員招募，共招193人採網路報名方式辦理。（桃捷公司提供／呂筱蟬桃園傳真）

因應桃園捷運綠線部分通車前整備作業，桃園捷運公司29日起啟動115年度第1次新進人員招募，除既有營運及維修相關人力外，這次新增列車「隨車站務員」，以強化列車行駛期間即時應變與支援能力，這也是近年來較大規模招募，共招193人採網路報名方式辦理，期限至115年112日下午5時止。

桃捷公司表示，為配合綠線捷運採全自動無人駕駛系統的營運特性，這次次招募除首度新增列車「隨車站務員」，並同步規畫基層主管職缺，完善第1線營運與站務管理人力架構，提前布局未來路網擴大營運所需之專業人力。

廣告 廣告

桃捷公司也說，桃園捷運今年平均日運量逼近13萬人次，較去年成長約11.4％，顯示營運規模持續穩定成長。因應營運量提升及規模擴展，各項專業職務分工日益重要，透過完整培訓制度，協助新進人員循序投入各項營運工作，確保服務品質與系統運作安全。

為打造友善且穩定的職場環境，目前桃捷公司內部設有11個員工社團，每年度均提供社團補助，鼓勵員工依興趣成立社團、舉辦活動或競賽，提升交流與向心力；同時每季辦理多元員工及親子活動，促進員工與家庭成員共同參與。針對育兒需求，亦提供同仁子女就讀桃捷非營利幼兒園之優先抽籤機制，協助分擔育兒照顧壓力。

在薪資制度方面，桃捷公司近年已多次辦理薪資調整，同時提供完善休假制度、獎金機制及多元員工福利，支持員工在專業崗位上穩定發展。隨著綠線通車及後續路網持續推進，目前正值桃捷公司成長與人力規劃的重要階段，此時加入，可隨著桃園捷運路網擴展累積完整營運經驗，歡迎有志於軌道運輸之人才把握報名機會。

更多中時新聞網報導

李聖傑哽咽泛淚 拚26年終登小巨蛋

Energy平安夜嗨唱捐500萬

周雨彤《重啟》分飾母女險分裂