桃園捷運推出限量超可愛Q版中壢媽造型 「桃捷x仁海宮200週年紀念儲值卡」 11/6起開賣
為歡慶中壢仁海宮建廟200週年，桃園捷運公司攜手仁海宮推出聯名紀念商品─「桃捷x仁海宮200週年紀念儲值卡」，一卡通儲值卡的卡面特別以Q版中壢媽進行設計，有別於以往神明給人嚴肅的形象及感覺，款式可愛、吸睛又療癒，大人小孩都喜歡，媽祖粉絲絕對不能錯過！儲值卡自11月6日起限量開賣，發行1,000組，每組售價250元，於機場捷運全線車站（A20興南站除外）詢問處及仁海宮服務台同步開賣，數量有限、售完為止。
這款聯名紀念儲值卡結合捷運通勤便利與宗教文化信仰的祝福象徵，雙卡組合包含1張「仁海宮200週年一卡通儲值卡」與1張「祈福好運卡」。一卡通儲值卡以仁海宮今年建廟200週年為主題概念，Q版風格展現出濃厚的在地文化底蘊與現代感，不僅具備一卡通儲值與通勤功能，更蘊含媽祖庇佑、福運隨行的祝福意象，兼具收藏與實用的功能。而「祈福好運卡」特別以平安符為設計概念，內建「近距離無線通訊（NFC）」功能，持卡人可使用手機感應，連結到仁海宮官網進行線上求籤、點燈、添香等祈福活動，讓傳統信仰融入數位生活，隨時隨地為自己與親友祈求平安與順心。
SOGO百貨中壢店亦響應這次活動推出限時加碼好康，自11月6日起凡出示「桃捷x仁海宮200週年紀念儲值卡」、SOGO百貨中壢店APP會員QR Code，以及SOGO百貨中壢店當日單筆滿500元發票，即可至9F贈獎處兌換限量「指定好禮」一份（數量有限，送完為止，共計200份），歡迎民眾趕快搭乘桃園捷運，享受聯名專屬購物禮遇！
桃捷公司繼今年7月26日攜手仁海宮與樂天桃猿職棒隊舉辦「2025媽祖趴」主題日活動，邀請「金媽祖（中壢媽）」首次搭乘機場捷運前往樂天桃園棒球場，並推出「桃捷x中壢媽紀念一日票」後，這次再推出聯名「桃捷x仁海宮200週年限量紀念儲值卡」，讓信仰、交通與生活更加緊密結合，陪伴民眾在每一次的旅程中，平安出發、幸福抵達。
