桃園捷運棕線主體工程何時動工？ 捷工局：機電標過年前先行招標

【警政時報／崔兆慧／桃園報導】桃園捷運棕線進度再受關注。桃園市議員李宗豪於市議會質詢時指出，棕線先期工程先前已連續流標四次，原訂去年底動工卻跳票，儘管今年捷運棕線主體工程經費已全數核定到位，實際開工時程卻仍未定，要求市府給出明確說法，避免工程再度延宕。

桃園市議員李宗豪。（記者翻攝）

李宗豪表示，棕線為龜山地區重要交通建設，市府過去曾對地方說明，先期工程完成後，後續主體工程可望於八年內完工通車，如今先期工程招標不順、進度落後，恐影響整體期程。他強調，即便經費到位，若招標環境與條件未改善，仍可能面臨再度流標風險，市府必須提前因應。

對此，桃園市政府捷運工程局長劉慶豐答詢指出，先期工程流標主要與預算編列與市場環境有關，初期招標時採取「試水溫」方式，後續已與潛在廠商充分溝通，針對保額與相關條件進行調整，並已重新上網公告招標，預期可順利決標。

桃園市政府捷運工程局長劉慶豐（左）、桃園市議員李宗豪（右）。（圖／桃園市議會議事錄影）

至於棕線主體工程時程，劉慶豐說明，在經費正式到位後，捷運工程局將採分階段推動，預計於農曆年前先行辦理機電系統標案招標，後續再依程序啟動土建等主體工程，盼能在可控風險下加速推動工程進度。

李宗豪也要求捷運工程局，後續應持續透過官方網站與公開管道，定期向地方說明招標與施工進度，讓沿線居民清楚掌握工程時程，避免因資訊不透明而引發疑慮。

此外，李宗豪也關切捷運棕線延伸規劃及其他路線進度。劉慶豐表示，相關路線已逐步收斂，預計近期將陸續辦理地方說明會，蒐集民眾意見後納入規劃，並於今年內提報交通部審議，期盼加速完善桃園整體捷運路網。

