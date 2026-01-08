桃園捷運棕線終於啟動 李宗豪：市府該提早因應「交通黑暗期」

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市捷運工程局昨（7）日表示，「桃園都會區大眾捷運系統棕線」基本設計成果已正式通過行政院公共工程委員會經費審議，總經費456.49億元已到位，正式進入招標階段。對此桃園市議員李宗豪也樂見其成，希望捷運棕線能改善龜山地區交通問題。

捷運棕線規劃串聯桃園、龜山地區，未來完工後，將大幅縮短龜山通勤族往返桃園市區的時間。桃園市議員李宗豪指出，棕線完工後，桃園市區到迴龍通勤時間可望縮短至約18分鐘，相較目前萬壽路常態性壅塞、開車動輒需40多分鐘以上，對在地居民而言是相當關鍵的交通轉型。

不過，李宗豪也提醒，棕線施工勢必為萬壽路帶來「交通黑暗期」。他指出，萬壽路長期車流量大，未來施工恐需封閉部分車道，屆時恐影響通行順暢，相關單位應及早因應。他建議市府提前規劃完善的大眾運輸接駁與公車班次調整，藉由分流車潮，降低施工期間對民眾通勤的衝擊。

此外，李宗豪也點出萬壽路沿線長年存在騎樓占用、雜物堆置等問題，影響行人通行與市容。他認為，市府可把握捷運施工契機，結合捷運建設同步推動騎樓整頓與人本環境改善，打造更友善、安全的步行空間，讓捷運棕線不僅帶來交通效益，也成為龜山都市更新與生活品質升級的重要轉捩點。

