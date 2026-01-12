桃園捷運棕線經費到位，18 分鐘直通雙北，龜山通勤動線迎重大轉變

桃園市重大交通建設再傳進展。桃園市政府於 2026 年 1 月 7 日宣布，「桃園都會區大眾捷運系統棕線」基本設計成果，已正式通過行政院公共工程委員會經費審議，代表總經費 456.49 億元全數到位，捷運棕線正式從規劃階段，邁入工程招標與實質推動的新里程碑。

桃園捷運棕線完工通車後，桃園市中心往返新北迴龍站僅需約 18 分鐘，可望大幅改善長期以來萬壽路尖峰時段壅塞問題，降低民眾對私人運具的依賴，讓通勤時間更穩定、可預期。

在路網串聯上，棕線被視為連結北北桃的重要骨幹。新北端於迴龍站可轉乘中和新蘆線及土城樹林線，快速進入雙北核心區域；桃園端則透過地下連通道，銜接臺鐵桃園車站與捷運綠線桃園車站，形塑關鍵轉乘節點。

棕線全長約 11.38 公里，規劃 2 座高架站、 5 座地下站，並同步設置 7 處聯合開發基地，未來將以大眾運輸導向發展（ TOD ）模式，結合住宅、商業與公共設施，帶動沿線城市更新。此外，棕線行經多處學區，通車後也可提供更安全穩定的通學選擇。

市府指出，棕線亦預留與未來橘線、青線、銀線的轉乘彈性，為桃園「三心六線」長期軌道藍圖奠定重要基礎。

