桃園捷運棕線遭疑「空轉」 捷工局駁斥：經費卡關工程會

捷運棕線綜合規畫年7月送工程會審議迄今尚未核定，經費核定前主體工程無法決標動工，市府仍抓緊時間率先啟動騎樓整平等前置作業。（圖／捷運工程局）

捷運棕線綜合規畫年7月送工程會審議迄今尚未核定，經費核定前主體工程無法決標動工，市府仍抓緊時間率先啟動騎樓整平等前置作業。（圖／捷運工程局）

網傳桃園捷運棕線「三度流標」、「桃園空轉、施政沒效率」，桃園市捷運工程局嚴正闢謠強調，棕線綜合規畫早已核定，但去年7月送工程會審議迄今尚未核定，經費核定前主體工程無法決標動工，市府仍抓緊時間率先啟動騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植等前置作業，絕無「空轉」情事，呼籲若有疑問可洽捷工局釐清而非胡亂指控。

捷工局指出，棕線捷運為桃市府捷運建設重要政策，綜合規畫報告於民國113年3月1日核定後，立即啟動專案管理暨監造招標作業，並於同年5月15日完成決標，同年11月8日就將經費送交通部，交通部於114年7月17日送工程會審議，但至今工程會尚未核定。

廣告 廣告

捷工局解釋，在經費審議尚未通過，主體工程無法決標的情形下，捷運局先盤點對工程後續推動有利及以民為本的角度，進行騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植的先期招標作業，尤其是騎樓整平及打通，考量未來捷運施工後，完全無法設置人行空間，避免讓民眾於施工期間走在馬路上，這是必須做的工作，除此之外，棕線維修軌工程已經開始施作，也已協調完成棕線與迴龍站轉乘規畫，「空轉」一說是毫無求證的說詞。

捷工局評估過，就算騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植等工作，併入主體工程再施工，也不會影響計畫進度，但捷工局是以主動積極的態度任事，在經費審議尚未通過前，進行先期工程，希望在主體工程設計期間，完成騎樓整平、集盛陸橋拆除及路樹移植等工作，讓以後主體工程決標後，在設計階段時，即可以單純且較快進行管線遷移的前置作業，也可以讓民眾提早步行在安全、平順的街道上。

捷工局強調，捷運棕線為桃園重要捷運建設，是三心六線的其中之一，串聯桃園、新北、台北的重要捷運骨幹，在經費審議期間，已完成公開徵求及公開閱覽程序等前置工作，待經費審議核定後就可立即進行招標作業，並無部分社群所說捷運棕線「空轉」的情形，捷運局仍會依計畫核定內容於開工後8年完工通車。

更多中時新聞網報導

蔡依林創演唱會天花板自豪給大家壓力

永豐餘捐贈 高通量蛋白表達篩選系統

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女