桃園捷運棕線 456億經費到位

桃園捷運棕線正式啟動，四百五十六億經費到位，十八分鐘串聯北桃生活圈。（捷工局提供）

記者陳華興∕桃園報導

「桃園都會區大眾捷運系統棕線」基本設計成果通過行政院工程會審議，總經費四百五十六點四九億元全面到位，從規劃階段邁入工程招標與實質推動新里程碑。捷運工程局八日表示，將加速辦理工程發包作業，目標以在最短時間啟動施工。

捷運工程局指出，棕線五大亮點包括十八分鐘通勤革命，萬壽路塞車成為過去式，通車後桃園市中心往返新北迴龍站僅需約十八分鐘。

另外，串聯北北桃，打造最完美的「轉乘金三角」。棕線不僅是龜山人的動脈，更是串聯北北桃的關鍵骨幹，在新北端迴龍站可轉乘「中和新蘆線」及「土城樹林線」，快速進入雙北精華區；在桃園端透過地下連通道，無縫對接「台鐵桃園車站」與「捷運綠線桃園車站」，形成北北桃最完整的轉乘網絡。

而七座車站將帶動城市新活力。棕線全長約十一點三八公里，共設置兩座高架、五座地下車站，沿線規劃七處聯合開發基地也將配合捷運工程時程逐步啟動，將透過大眾運輸導向發展模式，結合住宅、商業與公共設施，帶動龜山、新莊與桃園市中心整體生活機能升級。

棕線不只解決現在的交通需求，更是桃園都會區長遠發展的重要基石。市府在規劃時預留與未來規劃中的橘線在桃園體育場轉乘，往來桃園、中壢、平鎮、龍潭；銀線可在萬壽大同路口轉乘，往來長庚、林口、青線在桃園體育場銜接，轉乘蘆竹、青埔的彈性空間。