桃園捷運綠線北段今年底通車 列車測試首次完整行經高架與地下段

桃園市長張善政前往蘆竹區，視察桃園捷運綠線北段優先通車路段7站主線動態測試。(圖/李春台攝)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者李春台

桃園市長張善政昨（28）日下午前往蘆竹區，視察桃園捷運綠線北段優先通車路段7站主線動態測試。張善政表示，此次列車測試迎來重要里程碑，自坑口站至藝文特區站共7站，列車首次完整行經高架段與地下段，象徵綠線測試範圍與工程進度均邁入嶄新階段，對後續通車目標具有指標性意義。

張善政指出，過去一段時間，列車測試由韓國列車製造商現代樂鐵執行「有人駕駛」測試作業，全面蒐集列車性能、運轉穩定度及相關數據，相關測試已於此次完成階段性任務。後續將由現代樂鐵彙整測試成果，移交德國西門子公司進行列車與號誌系統的全面整合，正式展開無人駕駛測試。號誌系統猶如捷運列車的神經中樞，負責行車控制與安全管理，是確保整體營運順暢與安全的關鍵環節。

桃園捷運綠線列車測試迎來重要里程碑，自坑口站至藝文特區站共7站，列車首次完整行經高架段與地下段。(圖/李春台攝)

張善政表示，捷運綠線北段優先通車路段以今（115）年底通車為目標，工期相當緊湊，市府與各工程團隊秉持將士用命的精神，全力推進各項工程與測試作業。後續將由西門子公司憑藉豐富的國際經驗，持續進行號誌系統與列車整合測試，市府也將全程嚴格把關，確保捷運綠線如期、安全通車，為大園、蘆竹及桃園區居民提供更便捷的捷運運輸服務。

韓商現代樂鐵韓國總公司鐵道事業部本部長趙逸衍表示，桃園捷運綠線主線測試得以順利推進，特別感謝市府團隊長期以來的支持與協助。此次測試成果並非單一團隊之力，而是集結市府、顧問團隊及各施工單位的共同努力與高度互信。未來現代樂鐵也將持續全力投入，確保桃園捷運綠線專案如期、如質完成。

桃園捷運綠線採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，自即日起將展開為期數月的號誌系統主線動態測試。(圖/李春台攝)

捷工局表示，捷運綠線工程已正式邁入新階段，並以今年北段7站優先通車為目標穩健推進。首批20列車輛已於去年11月全數交付完成，後續陸續完成主線低速預測試、列車型式測試及參數校準作業，相關軌旁設備、第三軌供電及號誌系統靜態測試亦取得重要進展，為接續展開主線動態測試奠定良好基礎。

捷工局進一步說明，桃園捷運綠線採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，自即日起將展開為期數月的號誌系統主線動態測試，全面驗證行車安全、營運準點率、列車停靠精準度，以及緊急應變與疏散機制，確保系統符合契約規範及國際標準。同時，北段優先通車路段G11站至G15b站共7座車站工程持續推進，市府將以安全為最高原則，完善各項測試與整合作業，為市民提供更安全、便捷且具國際水準的捷運運輸服務。