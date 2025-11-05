桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試

▲桃園市長張善政，與來賓乘坐列車進行測試及開放有獎徵答。（圖／桃園捷運）

[NOWnews今日新聞] 桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b(坑口)站北段5個高架車站區間展開動態測試，宣示綠線朝向115年北段7站優先通車的目標又邁進關鍵一大步。

捷運工程局長劉慶豐指出，為達成115年優先通車目標，並確保行車安全與服務品質，除了列車必須通過嚴格的多階段測試程序外，相關主線基礎工程亦持續推進，所有工作正有條不紊地加速進行。在列車整備方面，車輛如期自韓國陸運續抵北機廠，現已累積18列，預計今年底第一批次共20列的列車將全數如期交付。

廣告 廣告

列車測試工作依序展開，列車首先在北機廠測試軌進行靜態測試與低速動態行駛，隨後移交號誌子系統進行測試軌的手動駕駛、半自動、無人駕駛等多種模式切換的測試，機廠內測試進度一切順利。同時，主線優先通車路段的軌道旁纜線鋪設與第三軌供電進度也已取得重大進展，完成了列車進入主線測試前的先決條件。

捷運工程局長劉慶豐表示，列車自11月4日開始在主線上進行為期數月的動態測試，測試項目涵蓋列車推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，核心目的在於確保列車自身性能皆能符合契約的規格與標準，為未來營運服務奠定堅實基礎。此外，北段5座車站（G13至G15b）的內部裝修工程亦在加速進行，部分車站屋頂板工程已完成，而帷幕牆、內外油漆、天花板及地坪鋪設等作業，皆按照預定時程穩健施工。捷運綠線團隊透過定期的協調會議和工地巡察，緊密配合機電系統測試進程，精準掌握工程節點，全力以赴朝向115年的通車目標邁進。

▲桃園市長張善政抵達G13站感應進入活動現場。（圖／桃園捷運）

桃園市長張善政，也在4日親自視察捷運綠線工程進度，首先於G15b站視察車站工程進度，隨後與測試團隊共同搭乘綠線列車，進行高架路段的動態測試，並於G13站下車，整個測試過程圓滿順利。

捷運工程局表示，市長張善政對市府團隊及各施工單位於這項桃園重大工程中所展現的同心協力給予高度肯定，他回顧了捷運綠線近年來的豐碩成果：在112年，成功完成了跨越高鐵的鋼構橋安裝及南崁溪景觀橋的合龍；至113年，實現了全線高架橋的合龍、優先通車地下路段潛盾隧道的全面貫通、北機廠管理中心上梁，以及北主變電站的永久供電啟用，並提前接收首列電聯車。今年，工程持續推進，優先通車地下段的G11（藝文特區）、G12（蘆興埤）車站主體結構已大致完成，高架車站也成功送電，同時列車也在7月份在G13至G14站車站進行低速測試，隨著今日列車進入北段5站高架路段進行列車動態測試，標誌著綠線朝向115年通車的目標又跨出了重要一步。

張善政也在現場勉勵所有捷運工程人員繼續努力，迎接並克服下一階段的各項測試挑戰，堅信在不久的未來，桃園市民將能享受到這套既便捷又安全的捷運系統，從而提高整個城市的交通運輸效能。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

桃園捷運機場A14工程滲漏水已排除！將與桃機三航廈同步啟用通車

桃捷遭爆違法使用「中國石材」？捷工局駁斥 詹江村：惡意栽贓

桃捷工程局爆弊案！疑違法使用中國建材、採購停權台廠產品