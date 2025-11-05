桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞] 桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b(坑口)站北段5個高架車站區間展開動態測試，宣示綠線朝向115年北段7站優先通車的目標又邁進關鍵一大步。
捷運工程局長劉慶豐指出，為達成115年優先通車目標，並確保行車安全與服務品質，除了列車必須通過嚴格的多階段測試程序外，相關主線基礎工程亦持續推進，所有工作正有條不紊地加速進行。在列車整備方面，車輛如期自韓國陸運續抵北機廠，現已累積18列，預計今年底第一批次共20列的列車將全數如期交付。
列車測試工作依序展開，列車首先在北機廠測試軌進行靜態測試與低速動態行駛，隨後移交號誌子系統進行測試軌的手動駕駛、半自動、無人駕駛等多種模式切換的測試，機廠內測試進度一切順利。同時，主線優先通車路段的軌道旁纜線鋪設與第三軌供電進度也已取得重大進展，完成了列車進入主線測試前的先決條件。
捷運工程局長劉慶豐表示，列車自11月4日開始在主線上進行為期數月的動態測試，測試項目涵蓋列車推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，核心目的在於確保列車自身性能皆能符合契約的規格與標準，為未來營運服務奠定堅實基礎。此外，北段5座車站（G13至G15b）的內部裝修工程亦在加速進行，部分車站屋頂板工程已完成，而帷幕牆、內外油漆、天花板及地坪鋪設等作業，皆按照預定時程穩健施工。捷運綠線團隊透過定期的協調會議和工地巡察，緊密配合機電系統測試進程，精準掌握工程節點，全力以赴朝向115年的通車目標邁進。
桃園市長張善政，也在4日親自視察捷運綠線工程進度，首先於G15b站視察車站工程進度，隨後與測試團隊共同搭乘綠線列車，進行高架路段的動態測試，並於G13站下車，整個測試過程圓滿順利。
捷運工程局表示，市長張善政對市府團隊及各施工單位於這項桃園重大工程中所展現的同心協力給予高度肯定，他回顧了捷運綠線近年來的豐碩成果：在112年，成功完成了跨越高鐵的鋼構橋安裝及南崁溪景觀橋的合龍；至113年，實現了全線高架橋的合龍、優先通車地下路段潛盾隧道的全面貫通、北機廠管理中心上梁，以及北主變電站的永久供電啟用，並提前接收首列電聯車。今年，工程持續推進，優先通車地下段的G11（藝文特區）、G12（蘆興埤）車站主體結構已大致完成，高架車站也成功送電，同時列車也在7月份在G13至G14站車站進行低速測試，隨著今日列車進入北段5站高架路段進行列車動態測試，標誌著綠線朝向115年通車的目標又跨出了重要一步。
張善政也在現場勉勵所有捷運工程人員繼續努力，迎接並克服下一階段的各項測試挑戰，堅信在不久的未來，桃園市民將能享受到這套既便捷又安全的捷運系統，從而提高整個城市的交通運輸效能。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
桃園捷運機場A14工程滲漏水已排除！將與桃機三航廈同步啟用通車
桃捷遭爆違法使用「中國石材」？捷工局駁斥 詹江村：惡意栽贓
桃捷工程局爆弊案！疑違法使用中國建材、採購停權台廠產品
其他人也在看
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
福特執行長警告：中國恐讓美國汽車公司全數破產
汽車產業正面臨前所未有的全球競爭，福特汽車執行長Jim Farley警告，中國汽車製造商的崛起恐怕將對美國汽車產業構成毀滅性威脅。Farley指出，中國品牌在電動車領域的發展速度與技術優勢，已遠遠超越大多數西方車廠，而這股浪潮若無有效防範，可能讓「每一家美國車廠走向滅亡」。這樣的言論，不僅反映了汽車產業的結構性改變，也揭露了中美之間在技術與產能上的激烈競爭態勢。福特執行長嚴正警告，若是美國品牌再不試著在技術方面突破，可能很快就會被中國品牌擊敗。Farley認為，中國汽車品牌所構成的挑戰已超越1980年代日本車廠席捲美國市場的時期。他指出，中國目前已有足夠的生產能力，足以供應整個北美市場，若進軍美國市場，極有可能讓現有的美國車廠全數出局。這與當年日本尚未具備如此規模化產能的情況大不相同。Farley甚至以自己日常駕駛小米SU7為例，說明中國品牌在實用性與科技融合上的實質優勢。他直言：「這次的情勢與當年日本車潮類似，但卻是加了類固醇的版本。」 在技術層面，Farley表示，中國品牌的車載科技已處於領先地位，無論是華為還是小米，都已經讓中國車款的數位體驗遠超西方同業。他指出，進入中國車款時，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
桃園捷運綠線列車測試範圍擴大 北段五站直通機場捷運！
[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，在張善政市長帶領的捷運團隊積極推動下，今（114年11月4日）日正式宣布，綠線列車進一步擴大...FTNN新聞網 ・ 1 天前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…
是否有行無價？1995年Mitsubishi三菱Lancer Evolution III GSR無底價起標結果是…SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
2025年11月新車預告：Hyundai Inster預告發表、Mitsubishi XForce 國產休旅登場，Luxgen n5即將亮相、KYMCO 油電新車年底前哨戰開打！
時序進入11月，2025年正式進入最後衝刺階段。本月份的台灣車市焦點集中在競爭最激烈的 CUV 跨界休旅級距，由確定發表的Hyundai Inster純電小休旅，對上即將展開預售的Mitsubishi XForce國產新戰力。此外，先前鴻海在法說會確認Model B的量產型Luxgen n5第四季登場，有望在11月中旬的鴻海科技日正式現身，以及KYMCO預告將在米蘭車展發表的全新油電速克達，都讓11月的車壇值得期待！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
壯志未酬！ 賓士因應市場變化旗下EQE 純電動全車系將於2026年停產
面對電動車整體買氣下滑和未來景氣變化的不確定性，許多車廠都已重新檢討電動化的計畫，有的直接縮減電動車型，賓士（Mercedes Benz）計劃在 2026 年停止生產 EQE Sedan電動四門房車和 EQE SUV純電休旅，作為該品牌電動車計畫修改重組的一部分。汽車日報 ・ 17 小時前
平價系Toyota為何賣起千萬豪車？新品牌Century能挑戰奢侈金字塔？
過去以平價車見長的豐田，為什麼要打造出在中國市場喊價可達1600萬台幣的超高級車？天下雜誌 ・ 1 天前
普發現金1萬元開放登記 NISSAN幫你把1萬變6萬！
財政部普發現金1萬元正式上路，NISSAN火速跟進推出限時回饋活動！即日起至11月28日止，只要入主國產全車系，不僅享有超殺優惠價，還能自費1萬元就拿到價值最高6萬元的加碼禮，包括首年乙式車體險補助與升級版「盲點救星套件」，讓購車民眾真正感受到現金變大的快感。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
72 萬元起！CMC 新推 J SPACE 8 座旗艦型
CMC正式推出搭載LEVEL 2 ADAS先進駕駛輔助系統的J SPACE 8人座旗艦型，挑戰市場最親民的8人座價格，建議售價72萬元，若搭配貨物稅減徵最高10萬優惠，更僅需62萬元。2GameSome ・ 1 天前
挪威上千輛電動公車有一半以上是中國宇通客車製造，調查測試發現暗藏將資訊回傳和遠端控制的SIM卡
挪威目前有1,300輛電動公車上路運行，其中有850輛是由中國宇通客車提供，但公共運輸業者Ruter在測試時竟發現車載系統竟藏著SIM卡，對此宇通也承認有放置SIM卡。挪威積極推廣電動化，目前新車銷售有9成是電動車，也是目前全球電動化最高的國家，除了一般乘用車在大眾運輸工具方面目前有1,300輛電動車上路運行，其中有850輛是來自中國宇通客車製造，為何提到宇通客車，因測試發現宇通客車所製造的車輛有資安風險。 公共運輸業者Ruter在進行荷蘭製和中國製公車時，結果發現宇通客車製造的公車，所配置的車載系統內部竟安裝SIM卡，對此宇通也承認有安裝SIM卡，但表示該SIM卡只是用於遠端軟體更新和故障排除。雖然目前尚未發現任何惡意行為，但Ruter認為這已存在資安風險，甚至不排除可透過SIM來癱瘓公車運作，這無疑將主控權交付至宇通汽車，即便不太可能如此，但還是得認真看待此事，目前Ruter正在確保公車在移除SIM卡後能正常運作。而挪威交通部長也認同並支持Ruter的作為，將會全力配合將運輸業者資安風險降至最低。 更多車勢文化試駕影片 https://www.youtube.com/@CARTURCarture 車勢文化 ・ 1 天前
遠航的飛機比台北的房子還便宜多了 法務部趕雙11公開拍賣2台MD客機
兩架遠東航空客機將在雙11被法務部行政執行署拍賣，兩架飛機底價合計，還買不起一...信傳媒 ・ 1 天前
2026 年式 MAZDA3／CX-30 科技與安全防護再升級
【記者卓羽榛臺北報導】秉持「透過充滿活力的移動體驗，讓每一位開著 MAZDA 的駕駛都能活化身心」的品牌承諾，台灣馬自達持續以精進的車載科技與造車工藝，為消費者打造更智慧、安全且充滿樂趣的駕馭旅程。 ...自立晚報 ・ 1 天前
快訊／國1南向桃園段8車追撞 行車緩慢回堵3公里畫面曝光
國道1號高架南向45.4K處，今天（3日）晚上6時許，發生5輛汽車與1輛小貨車追撞，占內線及外路肩事故，又造成後方2次追撞大客車追撞1汽車，佔用內2車道，現場回堵3公里，目前國道已成立緊急應變小組積極處理中，請用路人提早改道避開事故壅塞路段，行經事故地點請小心駕駛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
進擊國產小型SUV市場 中華三菱XForce預售啟動
●外觀採Mitsubishi最新Dynamic Shield設計語彙 ●頂規標配10.25吋數位儀錶+12.3 […]車訊網 ・ 1 天前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE
Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。CarStuff 人車事 ・ 13 小時前
BMW超越賓士 iX3成首款通過DCAS的德系車款
在自動駕駛技術逐步發展的今日，BMW成為首家通過聯合國DCAS（Driver Control Assistance Systems）法規認證的德國車廠，其新款iX3成為首款在多國可合法上路的「免手握方向盤駕駛」車型。這對長久以來在自動駕駛技術領域互相競爭的BMW和賓士而言，是一項關鍵性勝利。BMW透過此次認證，可在歐洲及其他ECE國家推廣其「Motorway Assistant」高速公路輔助駕駛功能，不再受限於國內的個別法規豁免，將使其Level 2系統正式具備國際合法上路的資格。BMW超越賓士成為首家通過聯合國DCAS法規認證的德國車廠，將使其Level 2系統正式具備國際合法上路的資格。BMW的「Motorway Assistant」系統屬於SAE標準下的Level 2駕駛輔助，駕駛雖然可在高速公路上雙手離開方向盤，但仍需隨時保持注意力並準備接手控制。此系統能支援最高時速達81 mph（約130 km/h），除基本的車道維持與巡航控制外，還能自動建議變換車道，駕駛人只需輕輕看一眼後照鏡即可確認動作，進一步簡化操作流程。值得一提的是，BMW特別強調這項功能將成為駕駛輔助系統演化的重要Carture 車勢文化 ・ 1 天前
愛玩車／米蘭車展 光陽混動新科技＋三新車款登場
愛玩車／米蘭車展 光陽混動新科技＋三新車款登場EBC東森新聞 ・ 2 小時前
無照駕駛加重罰鍰 汽車最高罰6萬元、機車3萬6千元 改裝排氣管未申報也加倍罰
無照駕駛加重罰鍰 汽車最高罰6萬元、機車3萬6千元 改裝排氣管未申報也加倍罰SiCAR愛車酷 ・ 1 天前