桃園捷運綠線地下段動態測試 列車行駛首次對外曝光

桃園捷運綠線建設再傳捷報，桃園市長張善政今天在民代及捷運工程局相關官員陪同下，從捷運綠線坑口站G15b搭車到G11藝文特區站，也是車輛首次對外曝光在地下段行駛。張善政說，已經完成號誌系統主線動態測試前置作業，將由號誌系統廠商德國西門子接受，進行主線動態測試。

張善政表示，今天搭乘捷運預計年底通車的路段，但是距離真的通車還有很多挑戰，工程團隊1天當2天用，晚上也在加班，將原本1年半的通車期程縮短到1年。此外目前全台工程人力短缺，但是捷運綠線每天至少3000人在工程上。今天列車測試進入新階段，也要拜託之後的西門子公司，相信很有機會達到年底通車的目標。

捷運工程局局長劉慶豐表示，為全力朝今年優先通車目標推進，並確保行車安全與服務品質，市府工程團隊依序推動多階段測試作業與主線基礎工程。在列車整備方面，第一批次20列車輛已於去年11月全數交付完成；測試作業自去年7月列車首度駛入主線進行低速預測試，11月起展開主線列車型式測試，並於12月完成後進行列車參數校準，後續工程將由號誌系統廠商接手，進行主線動態測試，為全自動營運系統整合奠定重要基礎。

劉慶豐進一步指出，主線優先通車路段的軌旁纜線鋪設、第三軌供電，以及號誌系統道旁設備靜態測試，均已取得重大進展，並達成進入號誌系統主線動態測試的各項先決條件。他表示，列車自今日起將於主線展開為期數月的號誌動態測試。由於桃園捷運綠線採用最高等級GoA4全自動無人駕駛系統，未來列車將由號誌系統全自動控制，因此相關測試至關重要，將全面驗證行車安全、營運準點率、列車停靠精準度，以及緊急狀況下的應變與疏散功能。測試項目涵蓋列車與軌旁設備訊號接收、駕駛模式切換、超速保護及時刻表驗證等，確保系統符合契約規範及國際標準，為未來營運服務打下穩固基礎。

劉慶豐又說，，北段先行通車範圍內G11至G15b共7座車站的室內裝修工程亦持續推進，並於去年12月20日辦理G13南竹中正北站參訪活動，邀請市民提前認識車站空間與設計特色。其餘車站工程均依既定時程穩健施工，並配合機電系統測試進度，透過定期協調會議與工地巡察，精準掌握各項工程節點。

張善政肯定市府團隊及各施工單位在這項重大公共建設中展現的專業與合作精神。他表示，隨著列車測試正式延伸至地下段車站，代表測試範圍已涵蓋優先通車路段全線7站，工程即將邁入號誌系統動態測試的關鍵階段。市府將持續以安全為最高原則，穩健推動各項測試與整合作業，為通車做好充分準備，期盼未來為市民提供安全、便捷、具國際水準的捷運運輸服務。

