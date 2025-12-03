桃園捷運綠線延伸大溪提前送審！老街交通更便利

桃園市政府推動「捷運綠線延伸至大溪」計畫，全長將達到7.8公里，共5個車站，總經費417.52億元，全線採高架方式建設，目標123年完工通車。（姜霏攝）

桃園市長張善政3日於市政會議宣布，市府推動「捷運綠線延伸至大溪」計畫邁入新階段，將從八德一路延伸到大溪老街，全長將達到7.8公里，共5個車站，未來完工後，大溪的交通將變得更便利、更安全，原本預計年底送審的資料，市府已於11月28日提前送至交通部。

捷工局表示，該案最早於民國103年啟動先期研究，歷經多次報部審查與交通部委員會議，因原計畫路線未進入大溪老街，改善壅塞效果有限，因此市府依專家建議調整規劃。如今提出的修正後方案，將路線自G01站延伸更深入大溪市區，增設2座河東地區車站，以提升實質服務量體。

捷工局說明，綠線延伸大溪全長約7.9公里、設置5座車站，總經費417.52億元，全線採高架方式建設。新增GA04信義路及中華路周邊與GA05農會南側，可擴大服務範圍，覆蓋大溪老街、大溪行政園區、大溪國中等重要據點，並結合YouBike與轉運站設計，打造更順暢的運輸網絡。

捷工局提到，大溪地區為桃園重要觀光熱區，包括大溪老街、李騰芳古宅、慈湖、石門水庫等景點，每逢假日都涌入大量車潮，造成大漢溪兩岸交通壅塞。透過捷運建設，可有效吸引遊客使用大眾運輸，減少私人運具進入市區，同時活絡地方商圈，提升假日觀光承載量。

延伸到河東的GA04站與大溪老街步行距離約400公尺，將成為造訪老街的最佳捷運入口；而GA05站規畫設置轉運中心，作為通往復興區的重要門戶，未來可整合公車系統，讓遊客前往慈湖、角板山等景點更加便利。

捷工局指出，除觀光效益外，該案也兼顧工程可行性，針對跨越大漢溪高差60公尺、河寬560公尺等技術挑戰，工程團隊已提出可行的橋梁方案，並於河谷兩端增設逃生梯，以確保緊急狀況下的救援與撤離安全。

目前綜合規畫作業正進行中，後續將進入環境影響評估、用地取得以及基本與細部設計。市府預估工程可於118年至123年間施工，並以123年完工通車為目標，希望盡速讓大溪居民與遊客享受到便捷、安全、快速的捷運服務。

