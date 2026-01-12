桃園捷運綠線成果展 首曝北段7站空拍圖

「桃園捷運綠線114年成果展」首次曝光北段7站空拍圖。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線目標年底北段7站通車，自G15b坑口站到G11藝文特區站，捷運工程局今(12)日起在市府川堂舉辦「桃園捷運綠線114年成果展」，展期到23日，以「從看模型車，到搭上列車」為主軸，回顧2023年底市府團隊上任以來，綠線從工程規劃、施工推進到今年列車在軌道上測試的重要歷程，也首次公開北段7站空拍照。

市長張善政表示，綠線6年工期縮短成4年8個月極具挑戰性，但壓縮工期絕不會壓縮品質，團隊在工期上曾檢討很多工項，能夠重疊施作的儘量重疊，同時利用晚上及假日施工，估計若要在年底完成第1階段通車需要逾11個月，會1天當兩天用達成目標。

成果展開幕上播放綠線從模型到真的開上軌道測試過程，捷工局長劉慶豐一度哭了，他細數綠線各階段目標，包括綠線地下段3年完成13段隧道貫通，八德段7台潛盾機全數發進，高架段全國首創跨越高鐵橋，高架橋全線合龍，北機廠8個月時間完成15公頃90萬方基地整地工程，1年半完成機廠4棟核心建物1.2萬坪樓地板，1年11個月變電站永久送電，2年首列車抵台，2年7個月車輛動態測試，2年11個月高架5站動態測試，這些都是綠線團隊每天超過2000位人員日以繼夜的成果。

張善政表示，距離第1階段通車倒數11個月，挑戰還沒結束，必須將6到8年的北機場及測試工程，努力在3年8個月完成，除國內各項工作如火如荼進行外，海外包括新加坡、德國、匈牙利、英國等地都在進行各項主要工作，從2年多前市民只看到列車模型、設計圖與施工圍籬，到現在已經可以看到列車從高架段開往地下段，不是可不可能，而是有沒有去挑戰，期盼透過此次展示的照片及影片，呈現這些辛苦及沒有被看見的過程。

此外，捷工局日前舉辦工程成果參訪，報名僅44秒就秒殺，7梯次共240位民眾參加，走進隧道、看到潛盾機，並首次體驗綠線車廂，參訪的小朋友孫顥許願，希望小朋友搭捷運可以免費，今日綠線成果展開幕，張善政及桃園捷運公司董事長沈志藏化身耶誕老人，送給他及家長機場捷運1年票，期間可以免費搭乘機捷。

捷工局表示，此次也與《小行星幼兒誌》合作，全國首創推出以捷運為主題的教育影片，透過淺顯易懂的方式，讓孩子理解捷運如何被建造，讓公共工程成為城市生活與學習的一部分。

「桃園捷運綠線114年成果展」於市府川堂登場。(記者鄭淑婷攝)

成果展開幕上播放綠線從模型到真的開上軌道測試過程，捷工局長劉慶豐一度哭了。(記者鄭淑婷攝)

日前參加捷運綠線工程參訪的孫顥，許願希望小朋友搭捷運可以免費，12日綠線成果展開幕，市長張善政及桃園捷運公司董事長沈志藏化身耶誕老人，送給他及家長機捷1年票。(記者鄭淑婷攝)

