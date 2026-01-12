桃園捷運綠線拼今年底前通車 張善政肯定努力和成果劉慶豐激動落淚





桃園市政府捷運工程局12日假市府一樓川堂舉行「桃園捷運綠線114年成果展」開幕活動，市長張善政親自主持，會中除了肯定捷工局及所有施工團的努力成果外，也盛讚捷工局長劉慶豐身先士卒為桃園捷運奠定不可滅的功績，劉慶豐當場激動的以手掩面流下眼淚，與會者響起熱烈掌聲場面感人。張善政也當場宣布，「這是通車前最後一次成果展，下次我們就直接搭車了」。

開幕活動中，特別提到小朋友孫顥在參加綠捷開箱活動時，許下了「希望小朋友能夠免費搭捷運」的願望，桃捷公司董事長沈志藏化身耶誕老公公，贈送孫顥捷運一日免費票。市長張善政則加碼送孫顥及其父母三人一人一張一年免費票，孫顥還提出希望妹妹也要有，引起滿堂大笑。



對於桃園綠捷運綠線所展現的成果，市府捷工局長劉慶豐激動的掩面流淚。





張善政市長在市府捷工局長劉慶豐、法務局長賴彌鼎、財政局長歐美鐶、交通局副局長王旭斌、水務局副局長魏茂銹、經發局專委林文閔、大園區長余誌松、大溪區長徐景揚、桃園區副區長邱創正、八德區副區長黃紹轅、桃捷公司董事長沈志藏陪同中出席成果展，新北市政府捷運工程局副總工程司張壯習、臺中市政府捷運工程局總工程司黃國書等均到場參加。

張善政指出，綠線工程過去三年來逐步推進，此次成果展除了完整回顧施工歷程，也展示市府與工程團隊攜手合作的具體成果，將原訂超過六年的工期大幅壓縮至約三年提前完成，展現團隊全力投入、日以繼夜趕工的執行力。

桃園市長張善政實現孫顥小朋友免費搭捷運的願望，贈送孫家三人每人一張免費一年票。





張善政強調，工期壓縮並非犧牲工程品質，而是透過工序全面檢討、平行施工安排，以及夜間與假日加強作業等方式，提升整體施工效率。工程團隊「一天當兩天用」，在確保安全與品質的前提下，全力達成今年底第一階段通車目標。

張善政表示，市府透過工地參訪、成果開箱等方式，讓市民親身感受捷運建設的實質進展，本次成果展也是綠線通車前最後一次大型對外展示，下一次市民再與綠線見面，便是實際搭乘捷運上路。綠線為桃園自行新建的第一條捷運，市府以實際行動證明桃園具備規劃、興建及營運捷運的能力，未來也將持續向桃園車站及八德方向延伸，逐步完善城市軌道運輸路網。

桃園市長張善政於「桃園捷運綠線114年成果展」中肯定桃園捷運綠線的成果。

捷工局長劉慶豐表示，捷運綠線工程能夠穩健推進，除市府整體政策支持外，更有賴工程團隊日以繼夜的全力投入。工程推動過程中難免對周邊交通與生活造成影響，特別感謝市民朋友的體諒與支持，讓本市重大建設得以如期推展。

捷工局指出，捷運綠線成果展即日起於市府川堂展出，為期兩週，透過影像紀錄、工程成果與互動展示，完整呈現綠線建設歷程，邀請市民前來參觀，一同見證桃園邁向軌道城市的重要里程碑。

桃市府捷工局長劉慶豐於「桃園捷運綠線114年成果展」中說明工程進度。

桃捷公司表示，捷運不僅是交通建設，更是連結城市生活的重要公共服務，未來將持續招募並培育營運人才，為年底通車做好萬全準備。

「桃園捷運綠線114年成果展」於市府一樓川堂展出。

