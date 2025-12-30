桃園捷運綠線藝文特區站送電了！列車將實際進站展開測試

桃園市長張善政致詞。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（29）日晚間前往桃園區，出席「桃園捷運綠線G11藝文特區站正式送電暨出入口A點燈活動」。張善政表示，G11站正式送電點燈，其意義代表電力系統已到位，列車可實際進站展開測試，也代表捷運綠線由坑口站至藝文特區站的優先通車路段，朝明（115）年底通車目標再向前跨出關鍵一大步，市府將持續以高度責任感，推動捷運綠線如期如質完工。

桃園捷運綠線G11藝文特區站正式送電暨出入口A點燈活動。圖：市府提供

張善政也感謝市府人員與工程團隊的全力投入，以及各級民意代表持續關心工程進展，目前綠線自G11站往北至坑口站已全線完成送電，高架段列車測試持續進行中，G11藝文特區站作為地下段車站，也即將展開系統測試。

綠線自G11站往北至坑口站已全線完成送電。圖：市府提供

張善政強調，過去三年，捷運工程局與各工程團隊不分晝夜趕工、將士用命，全力推動工程進度，讓捷運正式進入桃園市核心區；G11站出入口A的建築設計與夜間照明，兼顧工程品質與城市美感，象徵桃園捷運建設邁入新階段，市民期待的通車日子已愈來愈接近。

捷工局表示，桃園捷運綠線為桃園市首條自辦興建的捷運路線，優先通車路段規劃北段高架5站及地下2站，銜接機場捷運坑口站至藝文特區。自113年10月北主變電站完成永久供電後，陸續完成高架段及地下段送電，G11站此次送電點燈，代表地下車站正式進入各系統測試階段。

捷工局指出，G11站出入口A首度採用鋼木構造（CLT）設計，結合鋼構支撐與環保木材，兼具結構強度、耐震性與永續美學，夜間透過專業照明設計，勾勒鋼木構架線條，作為藝文特區的重要城市景觀。配合綠線通車，捷工局就現階段捷運路網規劃行經7個行政區，邀集各區具代表性之在地書法家題寫站名，「藝文特區」站名墨跡即由書法家張穆希執筆，為捷運空間注入人文特色。

捷工局強調，目前優先通車路段高架與地下段軌道工程相關測試作業持續推進，施工團隊將把握關鍵期程，逐步完成動態測試與試運轉，確保系統安全穩定，朝115年自坑口站通車至藝文特區站的目標前行。

