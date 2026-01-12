桃園捷運綠線通車倒數 六年工期大幅壓縮至三年提前完成
(記者謝政儒綜合報導)桃園市長張善政今（12）日上午於市府出席「桃園捷運綠線114年成果展」。張善政指出，綠線工程過去三年來逐步推進，此次成果展除了完整回顧施工歷程，也展示市府與工程團隊攜手合作的具體成果，將原訂超過六年的工期大幅壓縮至約三年提前完成，展現團隊全力投入、日以繼夜趕工的執行力。
張善政強調，工期壓縮並非犧牲工程品質，而是透過工序全面檢討、平行施工安排，以及夜間與假日加強作業等方式，提升整體施工效率。工程團隊「一天當兩天用」，在確保安全與品質的前提下，全力達成今年底第一階段通車目標。
也指出，市府透過工地參訪、成果開箱等方式，讓市民親身感受捷運建設的實質進展，本次成果展也是綠線通車前最後一次大型對外展示，下一次市民再與綠線見面，便是實際搭乘捷運上路。綠線為桃園自行新建的第一條捷運，市府以實際行動證明桃園具備規劃、興建及營運捷運的能力，未來也將持續向桃園車站及八德方向延伸，逐步完善城市軌道運輸路網。
捷工局長劉慶豐表示，捷運綠線工程能夠穩健推進，除市府整體政策支持外，更有賴工程團隊日以繼夜的全力投入。工程推動過程中難免對周邊交通與生活造成影響，特別感謝市民朋友的體諒與支持，讓本市重大建設得以如期推展。
捷工局指出，捷運綠線成果展即日起於市府川堂展出，為期兩週，透過影像紀錄、工程成果與互動展示，完整呈現綠線建設歷程，邀請市民前來參觀，一同見證桃園邁向軌道城市的重要里程碑。
桃捷公司表示，捷運不僅是交通建設，更是連結城市生活的重要公共服務，未來將持續招募並培育營運人才，為年底通車做好萬全準備。
