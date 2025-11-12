桃園捷運綠線通車倒數！北段 7 站動態測試啟動，2026 通車進度再前進

桃園市政府於 11 月 4 日宣布，桃園捷運綠線列車測試範圍正式擴大，從原本的 G13（南竹中正北）至 G14（蘆竹中正北）兩站區間，延伸至 G15b（坑口）站，全長 5 個高架車站區間全面啟動動態測試，象徵北段 7 站優先通車的 2026 年目標再邁進一大步。（首圖圖源：桃園事 FB）

桃園市捷運工程局表示，為確保行車安全與服務品質，列車須經多階段測試程序。現階段已累積 18 列列車自韓國陸運抵達北機廠，預計 2025 年底前第一批共 20 列列車將全數交付。

列車目前進行的動態測試項目包含推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，確保列車運行安全穩定，為未來營運打下基礎。

在土建部分，捷運工程局指出，北段 5 座高架車站（G13 至 G15b）工程也同步加速中，屋頂板、帷幕牆與地坪鋪設等裝修作業依時程推進；第三軌供電與軌旁纜線鋪設已完成，為列車上線測試創造良好條件。團隊也透過例行協調會議與現場巡察，掌握工程節點，全力朝 2026 年通車目標邁進。

市長張善政強調，捷運綠線是桃園市交通建設的重要關鍵，未來通車後將有效改善通勤動線，並提升整體都市交通效能。他也勉勵施工與測試團隊持續努力，克服後續驗證挑戰，讓桃園市民早日享受到便捷又安全的捷運服務。

