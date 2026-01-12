桃園捷運綠線通車倒數！成果展揭密工程團隊3年辛苦歷程

桃園市政府今日於市府一樓川堂舉辦「桃園捷運綠線114年成果展」開幕活動。圖：市府提供

桃園市政府今（12）日於市府一樓川堂舉辦「桃園捷運綠線114年成果展」開幕活動，由市長張善政出席主持。成果展以「從看模型車，到搭上列車」為主軸，回顧自112年底市府團隊上任以來，捷運綠線從工程規劃、施工推進，到今年列車正式在軌道上進行測試的重要歷程，呈現捷運工程在眾多專業團隊合作下，一步一腳印累積而成的階段性成果。

成果展以「從看模型車，到搭上列車」為主軸，回顧自112年底市府團隊上任以來。圖：市府提供

捷工局提到，地下段3年完成13段隧道貫通，八德段7台潛盾機全數發進，高架段全國首創跨越高鐵橋，高架橋全線合龍，北機廠8個月時間完成15公頃90萬方基地整地工程，1年半完成機廠4棟核心建物1.2萬坪樓地板，1年11個月變電站永久送電，2年首列車抵台，2年7個月車輛動態測試，2年11個月高架5站動態測試，這些都是綠線團隊每天超過2000位人員日以繼夜的成果。

張善政表示，通車即將倒數11個月，挑戰還沒結束，必須將6到8年的北機場及測試工程，我們必須努力3年8個月完成，所以除國內各項工作如火如荼進行外，海外包括新加坡、德國、匈牙利、英國等地都在進行各項主要工作，從兩年多前，市民只看到列車模型、設計圖與施工圍籬，到今天已經可以看到列車從高架段開往地下段，不是可不可能，而是有沒有去挑戰，期盼透過此次展示的照片及影片，呈現這些辛苦及沒有被看見的過程。

捷運工程局長劉慶豐表示，114年工程成果參訪感謝民眾參與，報名僅44秒就沒有名額，熱烈程度超乎預期，7梯次共240位民眾參加，我們邀請民眾走進隧道、看到潛盾機還有首次體驗綠線車廂等，將工地變教室，同時體會民眾的熱情回饋，及加場聲不斷，但由於115年通車仍是捷運局最重要的工作，為了趕工，只能僅以感謝回饋大家熱情，讓我們持續專注往通車前進。

如果大家仍對捷運有興趣，捷運局也與《小行星幼兒誌》合作，全國首創推出以捷運為主題的教育影片，透過淺顯易懂的方式，讓孩子理解捷運如何被建造，讓公共工程成為城市生活與學習的一部分。

張善政市長表示，希望透過成果展，讓市民看見捷運不只是交通建設，更是一段由無數工程人員、專業團隊與市府同仁共同完成的城市故事，也是一條成在桃園未來發展、屬於所有桃園人的重要軌道。

