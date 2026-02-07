桃園捷運長庚線 2/9~11舉行3場地方說明會

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府為加速動捷運桃園長庚線(銀線)，將於9日起召開3場地方說明會，詳細介紹捷運銀線的規劃進展，並聽取沿線居民的意見與建議，讓捷運建設符合地方發展需求；事實上，目前桃園市議會臨時會進行專案報告，龜山籍議員李宗豪、陳雅倫都很關心銀線的進度，也要求捷運局將銀線列為優先網路，加速推動期程。

3場地方說明會分別是9日、10日、11日晚上7時在龜山區陸光市民活動中心、桃園區東壽市民活動中心、龜山區公西市民活動中心分別舉行，選擇在晚間開會，希望能讓更多的民眾參與並提供意見。

捷運工程局表示，路線起自長庚大學，經文化一路、文化二路、龜山一路、忠義路、南崁溪沿岸、三民路、萬壽路，至桃園火車站設置終點站，可強化桃園區與龜山、林口地區之間的重要軌道建設，另可滿足桃園區往返長庚醫院就醫及就業、就學等通勤者需求，未來也將與機場捷運、捷運綠線、捷運棕線、台鐵及規劃中的捷運青線、橘線等路線進行交會轉乘。

捷運銀線計畫已進入期中審查作業，其初步研究成果：包含必要性、重要性、財務可行性等，深獲與會各專家學者肯定，完成後將進一步提升桃園與龜山地區的生活品質與區域競爭力；捷運銀線全長約17公里，初步規劃採用輕軌系統，共設置20座車站及1座機廠。

