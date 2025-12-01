桃園捷運G09站道路復舊施工 力行路這天起改單向通行

施工期間由原雙向車道改為往中正路單向通行。圖：捷工局提供

為配合桃園捷運綠線G09中正力行站前力行路道路復舊施工，自114年12月3日起將施工圍籬外推移設至中正力行路口，施工期間由原雙向車道改為往中正路單向通行。

為配合桃園捷運綠線G09中正力行站前力行路道路復舊施工，自12月3日起將施工圍籬外推移設至中正力行路口，施工期間由原雙向車道改為往中正路單向通行，往力行路方向車輛請提前改道至民光路或北埔路通行，原桃園客運站牌(桃園區埔新路口)由力行路24號遷移到40號，捷運工程局將落實交通維持佈設，提醒民眾行經該路段注意周邊交通動線的改變放慢車速小心駕駛。

捷運工程局表示，施工期間不便之處請市民朋友共同體諒，施工團隊將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上捷工局官網查詢。

